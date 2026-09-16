Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ
2026-16-09    156

Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ

15 вересня 2026 року помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Про смерть 63-річного ексмера повідомили чинний міський голова Руслан Марцінків та дружина померлого Лідія Анушкевичус. Анушкевичус очолював Івано-Франківськ у 2006–2015 роках.

Руслан Марцінків повідомив, що свого часу майже два роки працював секретарем Івано-Франківської міської ради під керівництвом Анушкевичуса. За його словами, вони по-різному бачили розвиток міста, однак спільними для них залишалися робота для Івано-Франківська та увага до його розвитку.

Марцінків окремо згадав діяльність Анушкевичуса у сфері міжнародних зв’язків. За його словами, саме під час каденції колишнього мера місто почало активніше розвивати міжнародне партнерство та встановлювати нові зв’язки з іншими містами.

Лідія Анушкевичус також підтвердила смерть чоловіка. Вона повідомила, що його останніми словами були «Я жив для вас», і попросила поставитися з повагою до родини та підтримати її молитвою.

Парастас за Віктором Анушкевичусом запланований на 16 вересня о 18:00 в архікатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську. Прощання розпочнеться там же 17 вересня о 13:00.

Анушкевичус народився 15 листопада 1962 року у Воркуті. Після школи та навчання у технічному училищі в Шепетівці він працював фрезерувальником, а в 1986 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. У 1988 році переїхав до Івано-Франківська, де працював на місцевому лісокомбінаті, а з 1991 року займався підприємницькою діяльністю.

У 2002 році Анушкевичус став депутатом Івано-Франківської міської ради та приєднався до виборчого блоку «Наша Україна». У міськраді він очолював контрольну комісію з питань приватизації та оренди комунального майна.

26 березня 2006 року Анушкевичуса вперше обрали міським головою Івано-Франківська. На виборах він отримав 50% голосів і став четвертим мером міста. У грудні 2010 року його переобрали на другий термін, цього разу він балотувався від Української народної партії. У 2015 році посаду міського голови посів Руслан Марцінків.

За час роботи на посаді мера Анушкевичус отримав державні відзнаки Литви та Польщі. У 2007 році його нагородили литовським орденом Лицаря за сприяння розвитку міжнародних зв’язків, а у 2013 році — польським орденом «За заслуги».

Віктор Анушкевичус, Івано-Франківськ, Руслан Марцінків
Останні новини
Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
17 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Вавили, читать далее
16-09, 16:12
Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ

Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ
Верховна Рада 16 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №10190 про читать далее
16-09, 13:53
Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться

Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14282 про посилення читать далее
16-09, 13:51
Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт

Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15358 про відповідальність читать далее
16-09, 13:49
Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро

Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро
Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, читать далее
16-09, 12:51
У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок

У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок
Уряд у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклав додаткові читать далее
16-09, 10:24
Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу

Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу
15 вересня 2026 року командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький читать далее
16-09, 10:05
Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ

Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ
15 вересня 2026 року помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор читать далее
16-09, 09:47
Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців

Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News, читать далее
16-09, 09:33
Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн

Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн
До кінця 2027 року курс долара може становити 48,3 грн. читать далее
16-09, 09:30
Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці

Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці
Ціни на імпортні та вітчизняні продукти восени й узимку можуть читать далее
15-09, 17:42
З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ

З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться форма платіжок читать далее
15-09, 17:39
За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень
За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні читать далее
15-09, 17:02
Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС

Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС
Блогери мають сплачувати податки з донатів, навіть якщо кошти надходять читать далее
15-09, 17:00
Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф

Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф
У 2026 році роботодавцю за несвоєчасну або неповну виплату зарплати читать далее
15-09, 16:58
«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон

«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за передачу банківських читать далее
15-09, 16:56
Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України

Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України
Українкам, які перебувають у країнах ЄС та оформлюють тимчасовий захист, читать далее
15-09, 16:54
Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ

Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ
Верховна Рада 1 липня ухвалила нову редакцію закону про права читать далее
15-09, 16:26
Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 вересня 2026 року православна церква продовжує післясвято Воздвиження Чесного читать далее
15-09, 15:50
ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет

ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет
Вищий антикорупційний суд не продовжив колишньому керівнику Офісу президента Андрію читать далее
15-09, 15:46
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар