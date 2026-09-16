Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ

15 вересня 2026 року помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Про смерть 63-річного ексмера повідомили чинний міський голова Руслан Марцінків та дружина померлого Лідія Анушкевичус. Анушкевичус очолював Івано-Франківськ у 2006–2015 роках.

Руслан Марцінків повідомив, що свого часу майже два роки працював секретарем Івано-Франківської міської ради під керівництвом Анушкевичуса. За його словами, вони по-різному бачили розвиток міста, однак спільними для них залишалися робота для Івано-Франківська та увага до його розвитку.

Марцінків окремо згадав діяльність Анушкевичуса у сфері міжнародних зв’язків. За його словами, саме під час каденції колишнього мера місто почало активніше розвивати міжнародне партнерство та встановлювати нові зв’язки з іншими містами.

Лідія Анушкевичус також підтвердила смерть чоловіка. Вона повідомила, що його останніми словами були «Я жив для вас», і попросила поставитися з повагою до родини та підтримати її молитвою.

Парастас за Віктором Анушкевичусом запланований на 16 вересня о 18:00 в архікатедральному і митрополичому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську. Прощання розпочнеться там же 17 вересня о 13:00.

Анушкевичус народився 15 листопада 1962 року у Воркуті. Після школи та навчання у технічному училищі в Шепетівці він працював фрезерувальником, а в 1986 році закінчив Вінницький політехнічний інститут. У 1988 році переїхав до Івано-Франківська, де працював на місцевому лісокомбінаті, а з 1991 року займався підприємницькою діяльністю.

У 2002 році Анушкевичус став депутатом Івано-Франківської міської ради та приєднався до виборчого блоку «Наша Україна». У міськраді він очолював контрольну комісію з питань приватизації та оренди комунального майна.

26 березня 2006 року Анушкевичуса вперше обрали міським головою Івано-Франківська. На виборах він отримав 50% голосів і став четвертим мером міста. У грудні 2010 року його переобрали на другий термін, цього разу він балотувався від Української народної партії. У 2015 році посаду міського голови посів Руслан Марцінків.

За час роботи на посаді мера Анушкевичус отримав державні відзнаки Литви та Польщі. У 2007 році його нагородили литовським орденом Лицаря за сприяння розвитку міжнародних зв’язків, а у 2013 році — польським орденом «За заслуги».