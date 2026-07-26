Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел
2026-26-07    117

Помер режисер фільму «Маска» Чак Рассел

Американський режисер, сценарист і продюсер Чак Рассел помер у віці 74 років. Кінематографіста знайшли непритомним у його будинку в Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) 22 липня, однак про смерть стало відомо 25 липня після підтвердження родини. Причину смерті наразі не розголошують. Рассел увійшов в історію Голлівуду як режисер культової комедії «Маска», а також фільмів «Кошмар на вулиці В’язів 3: Воїни сну», «Крапля» та «Цар скорпіонів».

За інформацією, оприлюдненою сім’єю режисера, екстрені служби прибули до його будинку після повідомлення про чоловіка, який перебував без свідомості. Медики намагалися реанімувати Рассела, однак врятувати його не вдалося. Родичі не повідомили, що стало причиною смерті, а офіційних висновків медичних служб поки не оприлюднено.

Чак Рассел народився 9 травня 1952 року в місті Парк-Ридж, штат Іллінойс. Кар’єру в кіно він розпочав як виконавчий продюсер фільму жахів «Пекельна ніч» 1981 року, а згодом став співавтором сценарію фантастичної стрічки «Пейзаж снів» («Dreamscape»), що вийшла у 1984 році. Його режисерський дебют відбувся у 1987 році з картиною «Кошмар на вулиці В’язів 3: Воїни сну». Саме ця частина франшизи допомогла повернути інтерес глядачів до серії після неоднозначного сприйняття попереднього фільму.

У 1988 році Рассел зняв ремейк класичного фантастичного горору «Крапля», який згодом здобув статус культового серед шанувальників жанру. Найбільший успіх режисерові принесла комедія «Маска», що вийшла на екрани у 1994 році. Стрічка, створена за мотивами коміксів Dark Horse, стала одним із найкасовіших фільмів року. При бюджеті близько 18 мільйонів доларів вона зібрала понад 350 мільйонів доларів у світовому прокаті та була номінована на премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.

«Маска» стала переломним моментом у кар’єрі Джима Керрі, який після виходу фільму остаточно закріпився серед найпопулярніших комедійних акторів Голлівуду. Для Кемерон Діаз ця роль стала дебютом у великому кіно та відкрила шлях до багаторічної успішної кар’єри. Над візуальними ефектами картини працювала студія Industrial Light & Magic, заснована режисером Джорджем Лукасом.

Після успіху «Маски» Чак Рассел продовжив працювати над масштабними голлівудськими проєктами. У 1996 році він поставив бойовик «Стирач» із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі, а у 2002 році випустив пригодницький фільм «Цар скорпіонів». Саме ця картина стала першою головною роллю Дуейна «Скелі» Джонсона в повнометражному кіно та фактично започаткувала його кар’єру як одного з найкасовіших акторів сучасного Голлівуду.

Останньою режисерською роботою Рассела став фільм жахів «Witchboard», який вийшов у 2024 році. Це була нова версія однойменної стрічки 1986 року. До останніх років життя режисер залишався активним у кіноіндустрії, працюючи над сценаріями, продюсерськими проєктами та розвитком нових кінематографічних ідей.

Смерть Чака Рассела стала помітною втратою для американського кінематографа. Його роботи вплинули одразу на кілька поколінь глядачів, а фільми, які він створив у 1980-х і 1990-х роках, досі залишаються частиною історії світового кіно та регулярно входять до добірок найкращих комедій, бойовиків і фільмів жахів.

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