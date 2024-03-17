Помер Геннадій Москаль

Помер колишній голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль. Сталося це вранці 17 березня. Він помер після важкої хвороби у віці 73 роки.

Як повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА, Геннадій Москаль очолював Закарпатську (двічі) та Луганську обласні державні адміністрації.

Також Геннадій Москаль працював заступником міністра внутрішніх справ України, заступником голови СБУ, був народним депутатом VI та VII скликань.

Геннадій Москаль був начальником ГУ МВС України в Криму та одночасно заступником глави МВС України. Згодом став представником президента України в АРК. У 2009 році відмовився знову бути начальником кримського ГУ МВС та склав повноваження в Криму.