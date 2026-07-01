Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв
2026-01-07    121

Помер дворазовий олімпійський чемпіон Артур Дмитрієв

На 59-му році життя помер дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання Артур Дмитрієв, який народився в Україні, але більшу частину спортивної кар’єри провів у складі збірних СРСР та Росії. Про смерть спортсмена 30 червня повідомила його колишня партнерка Оксана Казакова. За її словами, причиною став розшарування аорти. Родина планує поховати Дмитрієва у Санкт-Петербурзі.

Артур Дмитрієв народився 21 січня 1968 року в Білій Церкві Київської області. Незабаром він переїхав до Росії, де почав професійно займатися фігурним катанням і став одним із найуспішніших представників радянської школи парного катання. Протягом спортивної кар’єри він виступав за збірну СРСР, Об’єднану команду на Олімпіаді 1992 року, а після розпаду Радянського Союзу представляв Росію на міжнародних турнірах.

Найбільшого успіху Дмитрієв досяг на зимових Олімпійських іграх. У 1992 році в Альбервілі він разом із Наталією Мишкутьонок став олімпійським чемпіоном у парному катанні. Через шість років спортсмен вдруге здобув золоту медаль на Олімпіаді в японському Нагано, цього разу виступаючи в парі з Оксаною Казаковою. Таким чином Дмитрієв став одним із небагатьох фігуристів, які виграли олімпійське золото з двома різними партнерками.

Крім олімпійських титулів, спортсмен був чемпіоном світу, багаторазовим призером світових першостей, переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів СРСР. Його виступи припали на період домінування радянської та російської школи парного катання, яка десятиліттями залишалася однією з найсильніших у світі. Завдяки технічній майстерності та стабільності Дмитрієв входив до числа найтитулованіших спортсменів свого покоління.

Після завершення кар’єри він перейшов до тренерської діяльності. Дмитрієв працював із російськими спортсменами та брав участь у підготовці провідних пар. Серед його найвідоміших учнів був дворазовий олімпійський чемпіон Максим Траньков, який здобув золоті медалі на зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Артур Дмитрієв не робив публічних заяв щодо війни. У відкритому доступі немає його висловлювань ані на підтримку, ані із засудженням російської агресії. Також він не був помічений серед публічних учасників політичних кампаній або офіційних заходів, пов’язаних із підтримкою війни.

Біографія Дмитрієва нерідко ставала предметом обговорення через його українське походження. Попри народження в Білій Церкві, практично всі головні спортивні досягнення він здобув уже як представник радянської, а пізніше російської спортивної системи. Сам спортсмен рідко коментував своє походження в інтерв’ю, а основну увагу приділяв професійній діяльності та роботі тренером.

Смерть Артура Дмитрієва стала помітною подією для світового фігурного катання, адже він залишився в історії як один із небагатьох спортсменів, які двічі виграли олімпійське золото в парному катанні з різними партнерками. Його спортивні досягнення охоплюють кілька десятиліть міжнародних змагань і пов’язані з одним із найуспішніших періодів розвитку цього виду спорту.

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