Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та інших країн світу зможуть спостерігати сьоме повня цього року, відоме як Полуничний Місяць. Цьогоріч воно збігається з явищем мікроповні, коли природний супутник Землі перебуває поблизу апогею своєї орбіти, через що виглядає трохи меншим і менш яскравим. Астрономічне явище настане 29 червня о 23:57 за всесвітнім координованим часом (UTC), що відповідає 02:57 30 червня за київським часом.

Полуничним це повня називають не через колір Місяця, а завдяки історичній традиції корінних народів Північної Америки. Саме в цей період припадав короткий сезон збору полуниці, тому червневе повня отримало назву Strawberry Moon. В інших культурах воно також має власні історичні назви. У кельтській традиції його називали «Місяцем коней», у староєвропейських народів — «Медовим» або «Рожевим Місяцем», а в китайській культурі — «Лотосовим Місяцем».

Особливістю цьогорічного повного Місяця стане його статус мікроповні. Таке явище виникає тоді, коли повня збігається з проходженням Місяця поблизу апогею — найбільш віддаленої точки орбіти від Землі. Через це видимий діаметр місячного диска стає приблизно на 5–7% меншим, ніж під час середнього повного Місяця, а яскравість дещо знижується. Попри це різницю без спеціальних вимірювань більшість спостерігачів майже не помітить.

Ще одна особливість пов’язана з літнім сонцестоянням, яке цього року відбулося 21 червня. Перше повня після цієї дати традиційно проходить дуже низько над горизонтом у Північній півкулі. Це пояснюється тим, що влітку Сонце підіймається максимально високо над небосхилом, тоді як повний Місяць перебуває на протилежній ділянці неба й рухається найнижчою траєкторією за рік.

Через низьке положення над горизонтом Місяць може набувати помаранчевих, золотистих або навіть рожевих відтінків. Причина полягає не у зміні кольору самого супутника, а в атмосферному ефекті. Коли світло проходить через товстіший шар атмосфери, короткі сині та фіолетові хвилі сильніше розсіюються, тоді як довгі червоні й помаранчеві хвилі досягають спостерігача. Додатково цей ефект можуть посилювати пил, волога, дим або смог.

Під час сходу або заходу Місяця багато людей також помічають, що він здається значно більшим. Астрономи пояснюють це відомою оптичною ілюзією. Насправді фізичний розмір місячного диска не змінюється, а його видиме збільшення виникає через особливості сприйняття людським мозком об’єктів поблизу горизонту.

Червневе повня стане вже сьомим у 2026 році. Така кількість пояснюється тим, що у травні відбулося одразу два повних Місяці — 1 та 31 травня. Це стало можливим через те, що синодичний місяць триває приблизно 29,5 доби, тобто трохи менше календарного місяця.

Для найкращого спостереження астрономи радять обирати відкриту місцевість із вільним оглядом південного горизонту та мінімальним світловим забрудненням. Спеціальне обладнання не потрібне — повня буде добре помітною неозброєним оком, хоча бінокль або телескоп дозволять детальніше роздивитися поверхню супутника Землі.