Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів

18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції “Дорогуськ”. Про це повідомляють у Державній митній службі України. “Акція” на залізничній станції тривала з 15:30 по 17:30.

На офіційній сторінці Держмитслужби у соціальній мережі Facebook зазначається, що польська поліція завадила блокуванню, після цього рух поїздів відбувався у штатному режимі.

На автомобільному напрямку сполучення пункту пропуску “Дорогуськ – Ягодин” з 9:00 рух вантажівок в обидві сторони було повністю заблоковано польськими фермерами. Держмитслужба зазначає, що не може підтвердити участь фермерів інших країн ЄС в цій акції протесту.