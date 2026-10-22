Польща зупинила військову допомогу Україні через рішення про УПА

Польща призупинила надання Україні масштабного пакету військової допомоги після рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича. Станом на 22 жовтня тривають переговори щодо врегулювання ситуації та відновлення постачання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, рішення депутатів Львівської облради збіглося в часі з підготовкою до відправлення значного обсягу військової допомоги з Польщі. Через це постачання пакета наразі призупинено. Джерело назвало дії депутатів безвідповідальними та наголосило, що українська сторона працює над усуненням наслідків політичного загострення.

Інформації про склад пакета, його вартість, типи озброєння чи обладнання, а також заплановані строки передання наразі не оприлюднено. Не уточнюється і те, чи йдеться про остаточне скасування допомоги, чи лише про тимчасове відтермінування її відправлення. Тому оцінити можливий вплив затримки на забезпечення українських військових поки що неможливо.

Причиною дипломатичного загострення стала постанова Львівської обласної ради про вшанування у 2027 році Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Документ стосується регіонального рівня, однак його ухвалення спричинило негативну реакцію польських політиків і представників влади, для яких питання історичної пам’яті, пов’язані з українським націоналістичним рухом часів Другої світової війни, залишаються особливо чутливими.

Польська сторона пов’язує оцінку цих історичних постатей із питаннями відповідальності за події минулого, зокрема Волинською трагедією та польсько-українським конфліктом у роки Другої світової війни. В Україні діяльність УПА та окремих діячів націоналістичного руху розглядають також у контексті боротьби за незалежність. Відмінності в історичних оцінках регулярно впливають на суспільні дискусії та двосторонні відносини.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що отримало від української сторони запевнення щодо того, що постанова Львівської облради не набуде чинності. У Варшаві очікують виконання цих обіцянок. Водночас публічно підтвердженого рішення про скасування документа або остаточного врегулювання суперечки наразі немає.

Ситуація створює додаткові ризики для військової співпраці двох країн, оскільки політичні розбіжності виникли на тлі підготовки конкретного пакета допомоги. Подальший розвиток подій залежатиме від результатів переговорів, позиції польської влади та кроків української сторони щодо виконання раніше наданих запевнень. Окремим питанням залишається, чи буде відправлення допомоги відновлено без зміни її запланованого обсягу та графіка.

Польща є одним із важливих партнерів України в питаннях військової підтримки, логістики та міжнародної координації допомоги. Її географічне розташування також має значення для транспортування вантажів від західного кордону України до інших регіонів країни. Через це стан двосторонніх відносин має практичне значення не лише для дипломатичного діалогу, а й для організації постачань.

Українсько-польські відносини неодноразово проходили через суперечки щодо трактування спільної історії. Водночас співпраця у сфері безпеки залишається окремим напрямом двостороннього партнерства. Чи вдасться сторонам відокремити історичну дискусію від військової допомоги в нинішньому випадку, стане зрозуміло після офіційних повідомлень про результати переговорів і подальшу долю призупиненого пакета.