Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
2026-30-06    160

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може заблокувати процес вступу України до Європейського Союзу, якщо не буде досягнуто прогресу у вирішенні історичних питань, пов’язаних із вшануванням діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Відповідну заяву польський посадовець зробив, коментуючи двосторонній порядок денний між Києвом і Варшавою.

За словами Камиша, історична політика залишається одним із ключових аспектів польсько-українських відносин. Він наголосив, що Польща підтримує Україну у протистоянні російській агресії, однак це не означає відмову від порушення складних питань спільної історії. Міністр зазначив, що позиція Варшави щодо оцінки діяльності ОУН та УПА залишається незмінною.

Очільник польського оборонного відомства заявив, що історичне примирення має супроводжуватися відкритим діалогом та конкретними рішеннями. На його думку, саме готовність України до обговорення цих тем може вплинути на подальший перебіг переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Камиш підкреслив, що питання історичної пам’яті є важливим для польського суспільства та політичного керівництва країни.

Тема Волинської трагедії, діяльності ОУН і УПА протягом останніх років неодноразово ставала предметом переговорів між Києвом і Варшавою. Польська влада послідовно закликає до продовження ексгумацій та збереження пам’яті про жертв історичних подій, тоді як українська сторона наголошує на необхідності комплексного та взаємоповажного підходу до оцінки спільного минулого.

Попри наявність історичних суперечностей, Польща залишається одним із ключових союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Варшава надала Києву значну військову, гуманітарну та політичну допомогу, а також підтримує санкційну політику Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Водночас окремі історичні та політичні питання періодично стають причиною гострих заяв з боку польських посадовців.

Процедура вступу України до Європейського Союзу передбачає одностайну підтримку всіх держав-членів на ключових етапах переговорного процесу. Через це позиція кожної країни може впливати на темпи євроінтеграції. Саме тому заяви представників польської влади привертають увагу як у Києві, так і серед європейських партнерів.

Офіційної реакції української влади на заяву Владислава Камиша на момент публікації не було. Водночас Україна неодноразово заявляла про готовність продовжувати діалог із Польщею щодо історичних питань, підкреслюючи важливість стратегічного партнерства між двома державами в умовах триваючої війни та процесу європейської інтеграції.

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