Польща виявилася ненадійним постачальником озброєння для України?

Недбалість та шахрайство польських оборонних компаній призвела до того, що Україні завдано збитків у великих розмірах. Як пише Фраза, йдеться про компанії SIGMA PCO Sp. z o.o. та RBL S.A.

У статті повідомляється: «RBL S.A. порушила умови контракту від 05.04.2022 № USE-17.1-94-K/KI-22, не здійснивши постачання товарів військового призначення. Міноборони направило до польської компанії листа про добровільне стягнення оплати за товар та неустойки, проте у відповідь отримало лише відписки.

Щодо SIGMA PCO Sp. z o.o., то посадовці цієї компанії шахрайським шляхом заволоділи грошима Міноборони України при виконанні контракту від 03.05.2023 № USE-54.2.1-47-K/KI-23, тобто вчинили злочин, передбачений ст. 286 1, ст. 294 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В обох випадках правоохоронці Польщі почали розслідування. Однак для реалізації Міноборони своїх процесуальних прав та обов’язків як потерпілої особи, а також контролю за об’єктивним розслідуванням та перевірочними діями правоохоронних органів Польщі необхідне знання польської мови та законодавства країни у відповідній галузі права.

За нашою інформацією, інтереси українського оборонного відомства представляє польська компанія Rödl Kancelaria Prawna sp.k., яка спеціалізується на польському праві, поінформована про закони Європейського Союзу, міжнародні договори, укладені між Україною та Республікою Польщі, а також має знання кримінального та кримінально-процесуального. законодавства та має досвід у прийнятті участі у процесуальних та слідчих діях.

Оплата юридичних послуг (консультацій) Rödl Kancelaria Prawna sp.k. обійдеться 180 євро на годину.

Відомо, що протягом 2022 року та в І півріччі 2023 року Міноборони України було укладено 37 зовнішньоекономічних контрактів, у яких стороною як продавець виступали 16 польських компаній».