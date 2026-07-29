Польща встановила дедлайн для рішення щодо передачі МіГ-29 Україні

Польща заявила, що очікує від України остаточного рішення щодо передачі винищувачів МіГ-29 найближчими тижнями. Якщо домовленості між Варшавою та Києвом не буде досягнуто, польська сторона готова розглянути продаж літаків Болгарії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи перебіг переговорів щодо можливого обміну винищувачів на українські безпілотні технології.

За словами глави польського оборонного відомства, запропонований Україні формат співпраці залишається актуальним, однак подальший розвиток ситуації залежить від рішення Києва. Косіняк-Камиш наголосив, що пропозиція Польщі не була відкликана, але Варшава не планує безстроково відкладати ухвалення рішення щодо подальшої долі літаків.

Польська сторона розраховує отримати від України не лише політичні гарантії, а й практичну співпрацю у сфері безпілотних технологій. Міністр зазначив, що українська оборонна промисловість за роки повномасштабної війни суттєво посилила свої позиції у виробництві дронів, а польська влада зацікавлена в передачі ноу-хау, технологічній взаємодії та можливості отримання частини безпілотних систем для власних потреб.

Владислав Косіняк-Камиш визнав, що очікував швидшого прогресу в переговорах. За його словами, наразі військові штаби двох країн продовжують обговорювати технічні питання, пов’язані з ремонтом винищувачів, їхнім обслуговуванням, підготовкою до передачі та фінансуванням відповідних робіт. Остаточних домовленостей із цих питань поки що не досягнуто.

Очільник Міноборони Польщі також повідомив, що польські МіГ-29 перебувають у належному технічному стані, що підтверджується інтересом інших держав. За його словами, Болгарія вже висловила готовність придбати ці літаки, якщо угода з Україною не відбудеться. Він зазначив, що наявність потенційного покупця свідчить про збереження експлуатаційної цінності винищувачів.

Міністр підкреслив, що пріоритетом для Варшави залишається саме передача літаків Україні, однак рішення не може відкладатися необмежений час. Він заявив, що протягом найближчих тижнів має бути визначено остаточний сценарій: або сторони погодять параметри співпраці, або Польща перейде до альтернативного варіанту із продажем винищувачів іншій державі.

Питання передачі польських МіГ-29 обговорюється вже тривалий час. Раніше заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомляв, що одна з країн НАТО звернулася до Варшави із запитом щодо придбання цих літаків. Назву держави тоді не розкривали, однак наголошували, що першочерговим варіантом залишається їх передача Україні.

Переговори між Києвом і Варшавою стосуються не лише самих винищувачів, а й можливої компенсації у вигляді оборонних технологій. Польська сторона раніше заявляла про готовність передати радянські літаки в обмін на співпрацю у сфері виробництва та використання безпілотників. Повідомлялося, що після попереднього погодження процес фактично призупинився, однак згодом консультації були відновлені.

МіГ-29 залишаються важливим елементом української бойової авіації, оскільки ці винищувачі інтегровані до існуючої інфраструктури Повітряних сил та можуть застосовуватися після відповідного технічного обслуговування. Водночас Польща продовжує переозброєння власних ВПС сучасною технікою, поступово виводячи радянські літаки з експлуатації.