Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні
2026-07-07    57

Польща вперше розкрила повну вартість військової допомоги Україні

Міністерство національної оборони Польщі вперше офіційно оприлюднило повні дані про обсяг військової допомоги, переданої Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, загальна вартість підтримки вже перевищила 16,4 мільярда злотих, а основна частина озброєння була передана у 2022–2023 роках.

За словами очільника польського оборонного відомства, упродовж перших двох років великої війни, коли при владі перебував уряд партії «Право і справедливість», вартість переданого Україні озброєння становила 14,9 мільярда злотих. Після зміни уряду, починаючи з 2024 року і до нинішнього часу, Польща витратила на військову допомогу Україні ще близько 1,55 мільярда злотих. Таким чином сукупний обсяг підтримки перевищив 16,4 мільярда злотих.

Косіняк-Камиш заявив, що допомога Україні залишається одним із ключових елементів безпекової політики Польщі. За його словами, безпека польської держави безпосередньо залежить від ситуації на фронті російсько-української війни, тому підтримка Києва відповідає стратегічним інтересам Варшави. Він наголосив, що всі рішення щодо передачі техніки ухвалювалися після консультацій із Генеральним штабом Війська Польського та з урахуванням обороноздатності країни.

Окремо міністр спростував поширені твердження про те, що Україна отримувала лише застаріле або непотрібне озброєння. Він пояснив, що навіть танки Т-72 і PT-91, які вважаються старішими моделями, залишаються важливими для підготовки польських військовослужбовців. Саме тому рішення про їх передачу ухвалювали лише після оцінки військових потреб Польщі.

Оприлюднений перелік переданої техніки демонструє масштаб польської підтримки. Україна отримала танки Leopard 2A4, PT-91 і Т-72, бронетранспортери Rosomak, бойові машини піхоти БМП-1 та розвідувальні машини БРДМ. До артилерійського пакета увійшли самохідні артилерійські установки KRAB, самохідні гаубиці «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню БМ-21 і міномети різних калібрів.

Серед переданого авіаційного озброєння Польща назвала винищувачі МіГ-29, ударні гелікоптери Мі-24, безпілотні комплекси Warmate та FlyEye, а також зенітно-ракетні комплекси С-200. Значна частина цієї техніки вже використовується українськими Силами оборони під час відбиття російської агресії.

Паралельно Варшава продовжує переговори з Києвом щодо можливої передачі додаткової партії винищувачів МіГ-29. Польська сторона раніше підтверджувала, що розглядає варіант передачі літаків у межах взаємовигідної домовленості, яка може передбачати отримання сучасних технологій у сфері безпілотних систем. Остаточних рішень щодо цієї ініціативи поки не оголошували.

Оприлюднення детальних фінансових показників стало першим випадком, коли польський уряд представив офіційний підрахунок загальної вартості військової допомоги Україні. Публікація таких даних відображає масштаби внеску Польщі у зміцнення обороноздатності України та демонструє роль Варшави як одного з ключових партнерів Києва серед країн НАТО та Європейського Союзу.

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