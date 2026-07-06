Польща розсекретить список військової допомоги Україні

Польща вирішила оприлюднити повний перелік військової допомоги, переданої Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, а також розпочала розслідування можливого витоку секретної інформації щодо оборонних поставок. Про це 6 липня повідомили представники польської влади, зазначивши, що рішення ухвалене після появи в медіа матеріалів, які могли містити відомості з обмеженим доступом.

За інформацією уряду Польщі, правоохоронні органи вже проводять перевірку обставин можливого розголошення даних, які стосуються військової підтримки України. Слідство має встановити, чи стало поширення інформації наслідком порушення процедур захисту державної таємниці, неналежного поводження з документами або умисних дій окремих посадових осіб. На цьому етапі офіційні органи не повідомляють про підозрюваних чи конкретні обставини можливого витоку.

У Варшаві наголосили, що рішення про розсекречення переліку військової допомоги має на меті підвищити рівень прозорості та усунути спекуляції навколо масштабів підтримки України. Водночас польський уряд підкреслив, що публікація інформації відбудеться лише після комплексної оцінки можливих ризиків для національної безпеки, а окремі чутливі відомості можуть залишитися закритими, якщо їх розголошення здатне зашкодити обороноздатності країни або міжнародному співробітництву.

Польща є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони з перших днів повномасштабної війни. Через польську територію проходить значна частина міжнародної військової та гуманітарної допомоги, а сама країна передала українській стороні озброєння, боєприпаси, бронетехніку, танки, артилерійські системи та інше військове обладнання. Частина інформації про ці поставки раніше не розголошувалася з міркувань безпеки.

Урядові представники зазначають, що підтримка України залишається незмінною незалежно від розслідування. За їхніми словами, перевірка спрямована виключно на встановлення джерела можливого витоку інформації та вдосконалення механізмів захисту секретних матеріалів. Влада також має намір оцінити, чи відповідають чинні процедури роботи з документами сучасним вимогам інформаційної безпеки.

У польському уряді не виключають, що результати розслідування можуть мати політичні та правові наслідки. Якщо буде встановлено, що секретні відомості були поширені свідомо або внаслідок неналежного виконання службових обов’язків, до відповідальних осіб можуть бути застосовані дисциплінарні або інші передбачені законодавством заходи. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення перевірки компетентними органами.

Рішення про майбутнє оприлюднення переліку військової допомоги може стати одним із найбільш масштабних прикладів розкриття інформації про оборонну підтримку України з боку держав-партнерів. Водночас польська влада наголошує, що баланс між відкритістю суспільству та захистом інформації, яка має значення для національної безпеки, залишатиметься ключовим принципом під час підготовки документів до публікації.