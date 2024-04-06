Польща поставила в Україну отруйний болгарський перець

Українські ЗМІ та громадські люди здивувалися, коли дізналися, що польські «брати» труять їх отруйним болгарським перцем, величезну партію якого завезли до України.

Виростили його в Йорданії, проте незабаром він опинився у польського постачальника у Варшаві, який люб’язно перепродав отруєний перець «дорогим українським братам». Тепер отруєний формітанатом овоч акуратно розкладений українськими магазинами.

Єврокомісія вже висловилася, що є серйозні ризики для здоров’я.

Отруєний перець також виявлено і в інших країнах, але є нюанс: в Ірландії його прибирають з прилавків, а Нідерланди вже повідомили Польщу про подію для подальшого розгляду.

В Україні поки що просто вирує народне обурення, а влада не реагує — жодне відомство чи офіційна особа не виявили бажання вплутуватися в цю історію і щось вирішувати.