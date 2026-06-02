Польща підтримує ідею обмеження доступу до механізму тимчасового захисту Європейського Союзу для українських чоловіків призовного віку. Відповідна позиція Варшави обговорюється в межах підготовки до перегляду майбутнього режиму тимчасового захисту для громадян України.

Як повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на внутрішні документи та дипломатичні джерела, це питання може стати частиною ширшої дискусії про майбутнє Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка діє для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Очікується, що тему обговорять міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу під час найближчої зустрічі. Після цього Європейська комісія може представити оновлені пропозиції щодо подальшого продовження механізму захисту.

Варшава виступає за виключення чоловіків призовного віку

За даними медіа, польська сторона вважає, що особи, які відповідно до українського законодавства не мають права на виїзд з країни під час воєнного стану, не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у ЄС.

Йдеться насамперед про чоловіків призовного віку, які можуть потрапити під можливі зміни у разі продовження дії програми. Водночас обговорювані обмеження можуть стосуватися лише нових заявників і не вплинути на тих українців, які вже користуються статусом тимчасового захисту.

У внутрішніх документах ЄС також згадується можливість обмеження доступу до програми для осіб, які залишили Україну з порушенням чинних правил виїзду. Однак остаточних рішень із цього питання наразі немає.

Польща проти поділу України на «безпечні регіони»

Водночас Варшава не підтримує іншу ініціативу, яка передбачає оцінку права на захист залежно від регіону походження громадян України.

Подібний підхід раніше почала застосовувати Норвегія, визначаючи окремі українські області як відносно безпечні для проживання. Польська сторона вважає таку практику несправедливою, оскільки ракетних та дронових ударів зазнають усі регіони України без винятку.

У Варшаві наголошують, що поділ території України на безпечні та небезпечні зони не відображає реальної ситуації з безпекою та може призвести до нерівного ставлення до українських громадян.

У ЄС готують новий формат захисту українців

Обговорення змін відбувається на тлі загальної дискусії щодо майбутнього механізму тимчасового захисту для понад чотирьох мільйонів українців, які перебувають на території Європейського Союзу. За офіційними даними, найбільше громадян України прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Європейські інституції вже раніше підтримували продовження тимчасового захисту для українських біженців. Паралельно в ЄС обговорюється поступовий перехід від спеціального режиму до стандартних міграційних механізмів, включаючи отримання дозволів на проживання, працевлаштування та інші форми легального перебування.

Остаточне рішення ще не ухвалене

Наразі жодних змін до правил тимчасового захисту для українців у Євросоюзі не запроваджено. Обговорювані пропозиції залишаються на рівні консультацій між державами-членами ЄС та європейськими інституціями.

Після зустрічі міністрів внутрішніх справ очікується підготовка нових рекомендацій Європейської комісії. За інформацією медіа, одним із варіантів може стати продовження дії тимчасового захисту до 2028 року із певними коригуваннями щодо окремих категорій заявників.

Таким чином, дискусія щодо майбутнього статусу українських біженців у ЄС триває, а остаточна модель продовження програми може бути визначена після узгодження позицій усіх держав-членів Євросоюзу.