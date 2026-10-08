Половина українців вважає мир важливішим за перемогу, — опитування

Половина українців вважає мир важливішим за перемогу, тоді як 41% надають перевагу перемозі. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого соціологічною групою «Рейтинг». Дослідження також показало готовність більшості респондентів розглядати територіальні поступки за умови отримання західних гарантій безпеки.

За даними опитування, 56% респондентів вважають прийнятними для України територіальні поступки, якщо вони будуть частиною домовленостей про гарантії безпеки з боку західних держав. Проти такого сценарію виступають 35% опитаних. Решта респондентів не визначилися або не надали відповіді.

Водночас оцінки поточної ситуації на фронті залишаються переважно стриманими. Лише 26% опитаних вважають, що Україна вже перемагає у війні. Значно більша частка — 62% — не вважає переможцем жодну зі сторін. Таким чином, переважна більшість респондентів не сприймає нинішній перебіг війни як ситуацію, у якій одна зі сторін має очевидну перевагу.

Щодо подальшої стратегії, 57% учасників дослідження підтримують припинення бойових дій та пошук компромісного рішення шляхом переговорів. Ще 13% вважають, що бойові дії мають тривати до виходу України на кордони 2022 року. 21% виступають за продовження війни до відновлення кордонів станом на 2014 рік.

Окреме питання стосувалося безпосередньо переговорного процесу з Росією. У сукупності 83% опитаних підтримують переговори з РФ та пошук компромісного рішення за участю інших держав. Натомість 9% вважають необхідною відмову від переговорів і продовження війни до повернення всіх окупованих територій.

Результати демонструють відмінність між ставленням до самої мети війни та готовністю шукати шлях до її завершення. Попри те що значна частина суспільства не вважає Росію переможеною, більшість опитаних готова розглядати переговорний формат і компроміс за участю міжнародних партнерів.

Показник у 56% щодо територіальних поступок водночас не означає автоматичної підтримки будь-якої зміни територіального статусу. У формулюванні питання така можливість пов’язана з отриманням західних гарантій безпеки, тобто респонденти оцінювали не лише територіальний аспект потенційної угоди, а й умови, за яких вона могла б бути прийнятною.

На позицію суспільства щодо завершення війни можуть впливати безпекові гарантії, ситуація на фронті та умови майбутніх переговорів. Ключовим відкритим питанням залишається те, які саме гарантії держави-партнери могли б запропонувати Києву та наскільки вони здатні забезпечити довгострокове стримування нової агресії.

Соціологічна група «Рейтинг» проводить загальнонаціональні дослідження громадської думки щодо політичних, соціальних та воєнних питань. Подібні опитування дають змогу відстежувати зміни суспільних настроїв і ставлення громадян до можливих сценаріїв завершення війни, однак результати відображають позицію респондентів на момент проведення дослідження.

Для переговорного процесу принциповим залишається питання участі міжнародних посередників і партнерів. Саме залучення інших держав підтримує переважна частина опитаних, що свідчить про запит на міжнародний формат потенційних домовленостей, а не лише на прямий діалог між Києвом і Москвою.