Польоти літаків з Борисполя чи Львова відновлять до кінця січня 2025 року?
2024-07-11    234

Польоти літаків з Борисполя чи Львова відновлять до кінця січня 2025 року?

Україна може відновити польоти з аеропортів Борисполя чи Львова до кінця січня 2025 року, — заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон.

“Думаю, якщо нам пощастить, то в січні ми матимемо п’ять чи шість авіакомпаній, які захочуть літати з України… Забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту “Львів”, але Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Він зазначив, що остаточне рішення про польоти прийматиметься у ВП – воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

“Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так говорю, але я говорю”.

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