Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни
2026-21-07    142

Політактивістка з США Лора Лумер приїхала до Києва та змінила позицію щодо війни

Американська політична активістка Лора Лумер, яку в США вважають близькою до президента Дональда Трампа, прибула до Києва. Під час візиту вона заявила, що переглянула свої попередні погляди на війну Росії проти України та визнала, що раніше помилялася, оцінюючи ситуацію під впливом інформації із соціальних мереж.

За словами Лумер, її попередня позиція формувалася в умовах так званої «медійної ехо-камери». Вона зазначила, що була «просякнута пропагандою російських медіа в соціальних мережах», а після особистого знайомства з ситуацією змінила власну оцінку подій.

Активістка також заявила, що Росія, на її думку, демонструє високу ефективність у веденні інформаційної війни. Вона пов’язала це з масштабним поширенням контенту в цифровому середовищі та впливом на суспільні дискусії за межами Росії. Деталей щодо своєї програми перебування в Києві Лумер публічно не повідомила.

Протягом останніх років Лора Лумер неодноразово виступала із критикою президента Володимира Зеленського та закликала припинити американську військову й фінансову допомогу Україні. Її заяви широко поширювалися серед частини консервативної аудиторії у США, яка виступає за скорочення зовнішніх витрат федерального бюджету.

Лумер відома як політична активістка правоконсервативного спрямування. Вона неодноразово брала участь у виборчих кампаніях до Конгресу США, а також привертала увагу гучними заявами та публікаціями в соціальних мережах. Американські медіа неодноразово повідомляли про її неформальні контакти з оточенням Дональда Трампа, хоча сама вона не обіймала державних посад.

Останнім часом активістка також поширювала низку резонансних заяв щодо американської політики. Зокрема, раніше вона висунула версію про можливу причетність Кремля до загибелі сенатора Ліндсі Грема. Ця заява не супроводжувалася публічно представленими доказами та отримала широкий резонанс у соціальних мережах.

Візит Лумер відбувається на тлі активних дискусій у США щодо подальшої підтримки України. Питання військової допомоги, фінансування та санкційної політики залишається одним із ключових елементів внутрішньополітичної дискусії напередодні нових рішень американської адміністрації та Конгресу.

Останніми місяцями до України приїжджали представники різних політичних сил США, які знайомилися з наслідками війни та проводили зустрічі з українськими посадовцями. Такі візити нерідко впливають на публічні оцінки американських політиків і громадських діячів щодо безпекової ситуації та подальшої міжнародної підтримки Києва.

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