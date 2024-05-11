Поліція з 18 травня буде перевіряти військові квитки та зможе доставляти ухолянтів у ТЦК

З 18 травня перевіряти військовий квиток в українців матимуть змогу не лише співробітники ТЦК, а й поліції. Причому поліцейські матимуть доступ і до бази даних «Оберіг», щоб бачити, чи вручена людині повістка. У разі виявлених порушень правил військового обліку поліцейські можуть доставити людину до ТЦК. Таку норму закладено в закон про посилення мобілізації, повідомляє “Судово-юридична газета”.

Нею чоловіки 18-60 років будуть зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК, поліцейського та прикордонника. Разом із військовим квитком можуть вимагати показати посвідчення особи.

Дані можуть звірити з реєстром військовозобов’язаних «Оберіг», звідки дізнатися, чи стоїть людина на обліку, чи виписували їй повістку, де вона зареєстрована та працює.

У разі виявлення порушень правил військового обліку та мобілізації поліція може доставити людину до ТЦК.

Або поліція отримає від ТЦК, СБУ або розвідувальних органів інформацію про конкретного порушника. Тоді, якщо поліція не зможе його знайти, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє такому громадянину рекомендованим листом повістку і звертається до суду про обмеження права керування автомобілем.

Якщо суд задовольняє позов ТЦК, то ухвала передається до поліції.

“Наразі не зовсім ясно, як відбуватиметься виконання накладення обмеження у праві керування авто, очевидно, це питання ще врегулюють окремим актом”, – пише “Судово-юридична газета”.

Нагадаємо також, що надісланий рекомендованим листом повістка вважається врученим за чим слідує заочний штраф до 25,5 тис. гривень, а у разі невиплати – блокування рахунків.