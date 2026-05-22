В Україні готують масштабне розширення повноважень правоохоронних органів у сфері контролю за майном громадян. Згідно із законопроєктом, про який повідомляють ЗМІ, поліції можуть надати доступ до всіх державних реєстрів майна та активів українців для виявлення необґрунтованих статків.

Йдеться про нерухомість, банківські активи, корпоративні права, транспорт, земельні ділянки та інше майно, інформація про яке міститься у державних базах даних.

Що передбачає новий законопроєкт

Документ суттєво посилює механізми фінансового контролю та перевірки походження активів.

Серед основних нововведень:

розширення доступу поліції до держреєстрів;

посилення перевірок майна та доходів;

залучення експертів для оцінки активів;

спрощення збору доказів;

пришвидшення процедури стягнення активів у дохід держави.

Фактично йдеться про створення більш жорсткої системи контролю за походженням майна українців.

Які дані можуть перевіряти

У разі ухвалення закону правоохоронці зможуть аналізувати:

інформацію про нерухомість;

банківські активи;

корпоративні права;

автомобілі;

земельні ділянки;

елітне майно;

фінансові операції.

Особливу увагу приділятимуть активам, походження яких неможливо пояснити офіційними доходами.

Що таке необґрунтовані активи

Необґрунтованими вважаються активи, вартість яких значно перевищує офіційні доходи особи.

Наприклад:

дорога нерухомість;

великі суми на рахунках;

преміальні автомобілі;

коштовне майно.

Якщо людина не може підтвердити джерело коштів, активи можуть стати предметом перевірки.

Чому влада посилює контроль

Посилення фінансового моніторингу пов’язують із:

боротьбою з корупцією;

вимогами міжнародних партнерів;

детінізацією економіки;

контролем за незаконним збагаченням.

Україна останні роки активно реформує систему фінансового нагляду та обміну даними між державними органами.

Чи вплине закон на банківську таємницю

Саме це питання викликає найбільше дискусій.

Юристи звертають увагу, що розширення доступу до держреєстрів може зачепити:

банківську таємницю;

персональні дані;

фінансову конфіденційність громадян.

Водночас прихильники законопроєкту вважають, що нові механізми допоможуть швидше виявляти незаконні активи та корупційні схеми.

Як можуть стягувати активи

Законопроєкт передбачає спрощення процедури передачі необґрунтованих активів у дохід держави.

Для цього можуть використовувати:

фінансові перевірки;

експертні оцінки;

аналіз реєстрів;

судові механізми.

Це дозволить державі швидше арештовувати та конфісковувати майно у спірних випадках.

Чому тема викликала резонанс

Новина про можливий доступ поліції до всіх активів українців викликала активне обговорення через ризики посилення контролю над громадянами.

Критики законопроєкту побоюються:

надмірного втручання у приватне життя;

зловживань доступом до даних;

посилення тиску на бізнес;

розширення державного нагляду.

При цьому влада наголошує на необхідності боротьби з незаконним збагаченням та тіньовими схемами.

Таблиця: що можуть перевіряти правоохоронці

Категорія активів Що перевірятимуть Нерухомість Квартири, будинки, земля Банківські активи Рахунки, депозити Транспорт Автомобілі, спецтехніка Бізнес Частки у компаніях Фінансові операції Походження коштів

FAQ

Що таке фінансовий моніторинг?

Фінансовий моніторинг — це система контролю банківських операцій для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню незаконної діяльності та шахрайству. Банки аналізують підозрілі транзакції та можуть перевіряти походження грошей клієнтів. Такий контроль є частиною міжнародних стандартів фінансової безпеки.

Як банк проводить перевірку клієнта?

Банк аналізує фінансові операції, джерела доходів та характер транзакцій клієнта. У разі підозрілих або нетипових переказів фінансова установа може запросити додаткові документи чи пояснення. Перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку.

Які органи регулюють фінансовий моніторинг в Україні?

Основний контроль у сфері фінансового моніторингу здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Також у процесі беруть участь Національний банк України, правоохоронні органи та інші державні регулятори. Їхнє завдання — контролювати дотримання фінансового законодавства та протидіяти незаконним операціям.

Що вважатиметься необґрунтованими активами?

Необґрунтованими можуть визнати активи, які значно перевищують офіційні доходи людини. Наприклад, дорога нерухомість або великі суми на рахунках без підтвердженого джерела походження коштів. Такі активи можуть стати предметом перевірки та судового розгляду.

