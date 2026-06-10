Поліцейським і рятувальникам підвищать зарплати: що зміниться

Верховна Рада підтримала законопроєкт про оновлення системи грошового забезпечення працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Документ передбачає підвищення базових посадових окладів, нові правила нарахування надбавок і обмеження розміру премій. Після набуття чинності закону мінімальний посадовий оклад поліцейських і рятувальників становитиме не менше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що на сьогодні відповідає сумі 33 280 гривень.

Нові норми спрямовані на зміну підходу до формування заробітної плати працівників сектору безпеки та цивільного захисту. Законодавці пропонують збільшити частку гарантованих виплат у структурі доходу співробітників, зменшивши залежність від преміювання. Очікується, що це дозволить зробити систему оплати праці більш прогнозованою та зрозумілою як для працівників, так і для керівництва відповідних відомств.

Згідно із законопроєктом, крім базового окладу, поліцейські та рятувальники отримуватимуть додаткові виплати за вислугу років, спеціальне звання, роботу з державною таємницею, виконання особливо важливих завдань та інші умови служби. Розмір надбавок залежатиме від стажу роботи. Чим довший термін служби, тим більшу частку доплат зможе отримувати співробітник.

Однією з ключових новацій стало обмеження преміальних виплат. Закон встановлює, що розмір премії не може перевищувати 30% посадового окладу. Таким чином, основна частина доходу формуватиметься за рахунок гарантованої заробітної плати та передбачених законом надбавок. Автори документа вважають, що це допоможе уникнути суттєвих диспропорцій в оплаті праці між працівниками одного рівня та підвищить прозорість фінансового забезпечення.

Питання підвищення грошового забезпечення правоохоронців та рятувальників обговорюється в Україні вже кілька років. Представники профільних служб неодноразово заявляли про необхідність перегляду окладів через інфляцію, зростання навантаження та кадровий дефіцит. Особливо актуальною ця проблема стала після початку повномасштабної війни, коли навантаження на підрозділи Національної поліції та ДСНС суттєво збільшилося.

Працівники ДСНС щодня залучаються до ліквідації наслідків російських атак, розбору завалів, розмінування територій та евакуації населення. Поліцейські, своєю чергою, забезпечують правопорядок, працюють на місцях обстрілів, документують воєнні злочини та підтримують громадську безпеку в умовах воєнного стану. Підвищення грошового забезпечення розглядається як один із механізмів підтримки особового складу та утримання кваліфікованих кадрів у системі.

Фінансування оновленої системи оплати праці потребуватиме додаткових бюджетних витрат. Остаточні суми видатків визначатимуться під час формування державного бюджету та розподілу коштів між профільними відомствами. Водночас уряд очікує, що модернізація системи грошового забезпечення позитивно вплине на мотивацію працівників, знизить плинність кадрів та сприятиме підвищенню ефективності роботи служб.

Після остаточного завершення законодавчої процедури та підписання документа нові правила почнуть застосовуватися в установленому законом порядку. Детальні механізми нарахування окладів, надбавок і премій мають бути додатково врегульовані підзаконними актами та внутрішніми нормативними документами відповідних відомств.