Показання газу по-новому: що зміниться для споживачів із 28 листопада

Із 28 листопада 2026 року побутові споживачі більше не зможуть передавати показання газових лічильників через звичну вебформу на сайті «Нафтогазу». Компанія припиняє роботу цього сервісу та переводить користувачів на мобільний застосунок «Куб». Альтернативні канали подання даних для тих, хто не користується смартфонами, також залишаться доступними. Про зміну порядку повідомляє компанія на офіційній сторінці передачі показань.

Основним цифровим інструментом для споживачів стане застосунок «Куб», доступний для пристроїв на Android та iOS. Щоб скористатися ним, потрібно завантажити програму, зареєструватися за номером мобільного телефону та додати особовий рахунок. Дев’ятизначний номер можна знайти у платіжці за газ.

Після реєстрації користувачеві необхідно відкрити розділ передачі показань, внести актуальні цифри з лічильника та підтвердити відправлення. Новий особовий рахунок оформлювати не потрібно: достатньо додати вже наявний. Через застосунок також можна переглядати інформацію про споживання та розрахунки за послуги.

Водночас перехід на новий сервіс не означає, що передавати показання можна буде виключно через смартфон. Для споживачів, які не мають такого пристрою або не хочуть встановлювати додаткові програми, передбачено SMS-повідомлення та телефонний контакт-центр.

Для передачі даних через SMS використовується короткий номер 7104. У повідомленні необхідно зазначити дев’ятизначний номер особового рахунку, поставити пробіл і вказати актуальні показання лічильника. Інший варіант — скористатися автоматичним голосовим меню контакт-центру за номерами 066-300-2-888, 098-300-2-888 або 093-300-2-888.

Окремо варто врахувати зміни в роботі чат-ботів GASUA. Попри те, що раніше вони використовувалися для передачі показань через Telegram і Viber, на початку листопада цей функціонал у ботах уже припинив працювати. Відповідні можливості перенесли до застосунку «Куб». Тому розраховувати на GASUA як на альтернативний канал подання даних після переходу не варто.

При цьому календар передачі показань не змінюється. Споживачі мають щомісяця фіксувати дані лічильника станом на перше число та передавати їх з 1-го до 5-го числа включно. Найближчий період після закриття вебформи припаде на 1–5 грудня 2026 року.

Несвоєчасне подання інформації може вплинути на розрахунок обсягу спожитого газу. Якщо оператор газорозподільної мережі не отримає фактичних показань у встановлений період, нарахування можуть здійснювати за плановими показниками споживання. У результаті сума в платіжці може не відповідати фактичному використанню газу. Після отримання актуальних даних розрахунки можуть потребувати коригування.

До 28 листопада споживачі ще можуть користуватися звичною вебформою на сайті «Нафтогазу». Однак тим, хто регулярно передавав показання через особистий кабінет, варто заздалегідь налаштувати новий спосіб звітування, щоб не відкладати це питання на останні дні листопада.

Для побутових споживачів важливо розрізняти постачальника газу та оператора газорозподільної мережі. «Нафтогаз України» забезпечує постачання природного газу, тоді як оператор ГРМ відповідає за розподіл палива, облік і отримання фактичних показань відповідно до умов договору. Саме тому під час передавання даних необхідно правильно зазначати особовий рахунок і користуватися передбаченими для конкретного споживача каналами зв’язку.

Відмова від вебформи є частиною переходу компанії до обслуговування клієнтів через мобільні цифрові сервіси. Застосунок «Куб» має об’єднати кілька операцій, пов’язаних із комунальними платежами та обліком споживання. Водночас залишається відкритим питання, наскільки зручним та доступним такий формат буде для людей старшого віку й тих, хто не користується мобільними застосунками. Наявність SMS і телефонного обслуговування дає змогу зберегти альтернативу цифровому каналу.