Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти
Останній день весни в Україні пройде під впливом нестійких атмосферних процесів. У більшості областей прогнозується хмарна погода з періодичними дощами, тоді як окремі південні райони збережуть відносно комфортні умови. Температурний фон залишатиметься нижчим за показники, характерні для кінця травня в окремих регіонах.

Синоптична ситуація свідчить про активний рух вологих повітряних мас, що сприятиме формуванню опадів та зниженню температури в центральній, північній та західній частинах країни.

Якою буде погода по регіонах

Найбільш відчутне похолодання прогнозується на півночі та в центрі України. Водночас на півдні температурні показники залишаться вищими завдяки впливу тепліших повітряних потоків.

Основні тенденції дня:

  • переважання хмарної погоди;
  • дощі різної інтенсивності у більшості областей;
  • помірний вітер;
  • локальні прояснення на півдні;
  • відсутність тривалого потепління.

Температура повітря в Україні 31 травня

РегіонТемпература вденьПогодні умови
Захід+13…+18°CДощі, хмарно
Північ+12…+17°CДощі протягом дня
Центр+14…+19°CМінлива хмарність, опади
Схід+16…+22°CМісцями дощі
Південь+18…+24°CХмарно з проясненнями

Температурні показники залишатимуться комфортними для кінця весни, однак через високу вологість повітря фактичні відчуття можуть бути прохолоднішими.

Де прогнозуються найбільші опади

Найвища ймовірність дощів очікується у північних та західних областях. У центральній частині країни опади матимуть переважно короткочасний характер.

У зоні підвищеного ризику опадів перебуватимуть:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Чернігівська область;
  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Тернопільська область.

У Києві прогнозується хмарна погода з дощем протягом значної частини дня. Температура повітря коливатиметься в межах від +9°C до +14°C.

Як погодні умови вплинуть на повсякденне життя

Через опади та підвищену вологість українцям варто враховувати можливі ускладнення дорожньої ситуації, особливо у великих містах. Для аграрного сектору дощі можуть стати позитивним фактором після періодів сухої погоди.

Любителям відпочинку на природі рекомендується перевіряти локальні прогнози перед поїздками, оскільки погодна ситуація може швидко змінюватися залежно від регіону.

Роз’яснення

Чи буде тепло в Україні 31 травня 2026 року?

Погодні умови залежатимуть від регіону. На півдні температура може перевищувати +20°C. У північних областях буде помітно прохолодніше через дощі та хмарність.

Де очікуються найсильніші дощі?

Найбільша ймовірність опадів прогнозується у західних та північних регіонах. Саме там атмосферні фронти будуть найактивнішими. У центральних областях дощі матимуть локальний характер.

Чи варто очікувати різкого потепління на початку літа?

Станом на кінець травня синоптична ситуація залишається нестійкою. Температурний фон поступово підвищуватиметься. Однак різкого стрибка температури найближчими днями не прогнозується.

Висновок

31 травня 2026 року погода в Україні залишатиметься мінливою та переважно вологою. Найбільше опадів прогнозується на заході та півночі країни, тоді як південні регіони матимуть більше шансів на суху погоду. Останній день весни пройде без екстремальних погодних явищ, але з відчутним контрастом між різними частинами України.

