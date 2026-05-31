Погода в Україні 1 червня 2026: де будуть дощі та грози
Перший день літа в Україні принесе комфортну температуру повітря без сильної спеки, однак у частині регіонів очікуються короткочасні дощі та грози. За прогнозами синоптиків, 1 червня погода буде неоднорідною: західні та східні області опиняться під впливом атмосферних фронтів, тоді як більша частина країни зможе насолодитися сонячною погодою.

Синоптики прогнозують денну температуру на рівні +19…+23 градусів. Прохолодніше буде лише на північному сході країни, де повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Якою буде погода в Україні 1 червня

Після прохолодного травня погодні умови на початку літа поступово стабілізуються. Значна частина території України перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить комфортну температуру та помірний вітер.

Основні погодні тенденції дня:

  • температура вдень від +19 до +23 градусів;
  • на північному сході від +17 до +19 градусів;
  • помірний вітер північного напрямку;
  • короткочасні дощі у західних та східних областях;
  • місцями можливі грози;
  • на більшій частині території без істотних опадів.

Де прогнозують дощі

Найбільша ймовірність опадів очікується на заході та сході країни.

Під дощі можуть потрапити мешканці:

  • Закарпатської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Львівської області;
  • Харківської області;
  • Донецької області;
  • Луганської області.

У деяких районах можливі грози, однак небезпечних погодних явищ синоптики наразі не прогнозують.

Температура повітря по регіонах

Регіон УкраїниТемпература вдень
Захід+20…+25 °C
Північ+17…+21 °C
Центр+19…+23 °C
Схід+18…+22 °C
Південь+20…+23 °C
Київблизько +20 °C

Найтепліше буде у західних областях, де місцями температура може досягати +25 градусів. Найпрохолодніші умови прогнозуються на північному сході країни.

Якою буде погода в Києві

У столиці літо розпочнеться комфортною погодою без істотних опадів.

Синоптики прогнозують:

  • сонячну погоду;
  • температуру близько +20 градусів;
  • слабкий або помірний вітер;
  • відсутність сильних опадів.

Такі погодні умови сприятимуть прогулянкам, роботам на відкритому повітрі та відпочинку на природі.

Що впливатиме на погоду на початку літа

Метеорологи зазначають, що на початку червня Україна перебуватиме в зоні впливу кількох атмосферних процесів одночасно.

З одного боку, надходження прохолоднішого повітря з північних широт стримуватиме різке потепління. З іншого боку, літнє сонце вже забезпечуватиме достатній прогрів земної поверхні.

Саме тому температура залишатиметься комфортною без екстремальної спеки, характерної для другої половини літа.

Роз’яснення

Чи буде спека в Україні 1 червня 2026 року?

Ні. Синоптики прогнозують комфортну температуру від +19 до +23 градусів. У більшості регіонів погода буде помірно теплою без екстремальних показників.

У яких областях можливі дощі?

Опади очікуються переважно на заході та сході країни. Місцями можливі короткочасні грози. На більшій частині території України істотних опадів не прогнозується.

Якою буде погода в Києві?

У столиці прогнозується суха та сонячна погода. Температура вдень становитиме близько +20 градусів. Сильного вітру чи небезпечних погодних явищ не очікується.

Висновок

Погода в Україні 1 червня 2026 року буде комфортною для початку літа. Більшість регіонів отримають приємне потепління до +19…+23 градусів без сильної спеки. Водночас мешканцям західних і східних областей варто бути готовими до короткочасних дощів та локальних гроз. Загалом перший день літа створить сприятливі умови для роботи, подорожей та відпочинку на відкритому повітрі.

