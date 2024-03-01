Погода на початку березня: якою вона буде?

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку березня. З’явився прогноз Гідрометцентру, пише Фраза.

Експерти небесної канцелярії говорять про те, що у п’ятницю, 1 березня, має бути без опадів, уночі та вранці на Правобережжі місцями тумани.

Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Вночі прогнозується від 2 морозу до 3 тепла, у східних областях мінус 1-6. Вдень 6-11 тепла, у західних областях та в Криму від 0 до плюс 5, вдень 12-17 тепла. У Карпатах уночі від мінус 2 до 0, а вдень 4-9 тепла.

У Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі від 0 до 2 тепла, а вдень близько 10.

У суботу, 2 березня, в Україні також буде сухим. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі 2-7 тепла, вдень плюс 10-15.

В українській столиці післязавтра буде без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі від 0 до 2 тепла, а вдень плюс 8-10.