Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для продовження фінансування країни з боку Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Йдеться про оподаткування міжнародних посилок, обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ і зміни до Митного кодексу. Інформація про підписання документів станом на 23 жовтня 2026 року оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Один із законів передбачає оподаткування ПДВ міжнародних поштових відправлень та операцій електронної торгівлі. Документ №16051-1 скасовує звільнення від податку на додану вартість для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Водночас передбачено винятки: без оподаткування залишатимуться некомерційні відправлення від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро, а також окремі товари для військових.

Зміни можуть вплинути на вартість покупок українців у закордонних інтернет-магазинах. Після запровадження нових правил податкове навантаження залежатиме від вартості та характеру відправлення, а також від порядку нарахування і сплати ПДВ. Для покупців важливими залишаються дата набрання чинності законом і практичний механізм оформлення посилок. Сам факт підписання документа не означає, що нові правила починають діяти негайно.

Другий закон стосується автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Документ №15111-д має забезпечити передачу податковим органам відповідних даних про доходи користувачів онлайн-сервісів. Цю ініціативу в публічному обговоренні часто називають «податком на OLX», оскільки вона стосується, зокрема, доходів від діяльності на цифрових майданчиках. Водночас автоматичний обмін інформацією та запровадження податку — не тотожні поняття: порядок оподаткування визначатиметься відповідними нормами законодавства.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д 9 червня 2026 року, а 12 червня передала його на підпис президенту. До парламенту документ повернувся з підписом 22 жовтня. Нові правила мають наблизити українську податкову систему до міжнародних стандартів обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Третій документ передбачає зміни до Митного кодексу та доповнює пакет законодавчих рішень щодо міжнародних відправлень. Разом із відповідними змінами до податкового законодавства він формує правову основу для скасування пільгового режиму ПДВ для посилок вартістю до 150 євро. За наявною інформацією, парламент ухвалив ці два законодавчі рішення минулого тижня з третьої спроби.

Підписання документів є виконанням структурних зобов’язань у межах нової програми співпраці України з МВФ обсягом 8,1 млрд доларів. Раніше ці заходи планували реалізувати до кінця березня, однак у липні фонд переніс граничний строк на кінець липня 2026 року. Зволікання з ухваленням законів ускладнювало виконання погоджених умов фінансування.

Від виконання цих зобов’язань залежить можливість отримання третього траншу МВФ обсягом близько 700 млн доларів, а також другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на 3,7 млрд євро. За оприлюдненими даними, через невиконані зобов’язання бюджет недоотримав 29,5 млрд євро. Водночас підписання законів саме по собі не гарантує автоматичного перерахування коштів: подальші виплати залежать від оцінки виконання програми та процедур ухвалення рішень міжнародними партнерами.

Для України виконання податкових зобов’язань перед міжнародними партнерами має значення на тлі потреби фінансувати оборону, соціальні виплати та інші бюджетні видатки. Програми МВФ передбачають не лише надання коштів, а й виконання погоджених реформ, які мають забезпечити стабільність державних фінансів і підвищити прозорість податкової системи.

Автоматичний обмін податковими даними про доходи на цифрових платформах розвивається в межах міжнародної системи звітності, зокрема правил ОЕСР щодо операторів платформ. Водночас для продавців і користувачів онлайн-сервісів принциповими будуть остаточні правила декларування доходів, можливі винятки для разових продажів особистих речей і дата початку звітності. Ці деталі визначатимуть, як нововведення застосовуватимуть на практиці.