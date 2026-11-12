Податок на нерухомість для одиноких матерів: які пільги діють

Статус одинокої матері або батька не звільняє автоматично від сплати податку на нерухомість. У 2026 році власники житла сплачують цей податок за 2025 рік, а право на зменшення суми залежить передусім від площі квартири чи будинку, місцевих рішень і способу використання майна. Державна податкова служба пояснила, які пільги доступні сім’ям, що самостійно виховують дітей, у яких випадках вони не діють і як оскаржити неправильне нарахування.

Чи звільняє статус одинокої матері від податку на нерухомість

Податковий кодекс не встановлює окремого автоматичного звільнення від податку на житло для одиноких матерів і батьків. Такий самий принцип діє для сімей, які мають статус малозабезпечених. Сам факт самостійного виховання дитини або невисокого доходу не означає, що власник квартири чи будинку не повинен сплачувати податок.

Водночас одинокі батьки можуть користуватися загальними пільгами, передбаченими статтею 266 Податкового кодексу. Вони поширюються на фізичних осіб незалежно від сімейного стану та передбачають зменшення загальної площі житлової нерухомості, яка підлягає оподаткуванню.

Окремо місцеві ради мають повноваження встановлювати додаткові пільги для фізичних осіб з урахуванням їхнього майнового стану та рівня доходів. Тому сім’я, яка виховує дитину самостійно та має статус малозабезпеченої, може отримати додаткове зменшення або звільнення від податку, якщо це передбачено рішенням конкретної громади.

Яка площа квартири та будинку не оподатковується

Загальна пільга залежить від типу нерухомості. Якщо людина володіє кількома квартирами або кількома житловими будинками, зменшення застосовується до їхньої сумарної площі, а не окремо до кожного об’єкта. Для власників різних типів житла діє окрема комбінована норма.

Тип нерухомості у власності Зменшення оподатковуваної площі Квартира або кілька квартир 60 кв. м Житловий будинок або кілька будинків 120 кв. м Квартира та житловий будинок 180 кв. м

Наприклад, якщо одинока мати володіє квартирою площею 80 кв. м, податок нараховують на 20 кв. м. Якщо у власності житловий будинок площею 100 кв. м, його площа не перевищує встановлену межу у 120 кв. м, тому за загальним правилом податок не виникає. Зменшення надається один раз за кожний звітний рік.

Важливо враховувати, що пільгова площа не є окремою знижкою для кожної квартири чи будинку. Якщо власник має декілька об’єктів одного типу, податкова враховує їх сукупну площу. Це має значення для сімей, які володіють нерухомістю в різних населених пунктах.

Коли одинокі батьки можуть отримати додаткову пільгу

Додаткові умови визначають органи місцевого самоврядування. Вони можуть враховувати доходи громадян, майновий стан та інші критерії, передбачені рішеннями відповідної ради. Через це правила в різних громадах можуть відрізнятися: пільга, доступна в одному місті, не обов’язково діятиме в іншому.

Для отримання інформації потрібно перевірити рішення місцевої ради за місцем розташування квартири або будинку. Зокрема, варто з’ясувати, чи передбачено звільнення або зменшення податку для одиноких батьків, малозабезпечених сімей та які документи підтверджують право на таку підтримку.

Окрема норма стосується дітей з інвалідністю, яких виховує одинока мати або батько. Податковий кодекс передбачає звільнення від оподаткування одного об’єкта житлової нерухомості, що належить самій дитині. Якщо ж квартира або будинок оформлені у власність матері чи батька, це спеціальне звільнення на їхнє майно не поширюється. У такому разі батьки можуть претендувати на загальне зменшення площі або місцеві пільги.

У яких випадках пільги не діють

Законодавство передбачає обмеження, які можуть позбавити власника права на зменшення оподатковуваної площі. Перше стосується розміру нерухомості: пільги не застосовуються, якщо площа об’єкта або об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі. Для квартири це понад 300 кв. м, для житлового будинку — понад 600 кв. м, а для одночасного володіння квартирою та будинком — понад 900 кв. м сукупної площі.

Друге обмеження пов’язане з отриманням доходу. Якщо власник здає житло в оренду або лізинг, передає його в позичку чи використовує у підприємницькій діяльності, передбачені законом пільги щодо такого об’єкта не застосовуються. Сімейний статус у цьому випадку не скасовує обмеження.

Ставку податку встановлює місцева рада залежно від типу та розташування нерухомості. Вона не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Для розрахунку податку за 2025 рік, який сплачують у 2026-му, гранична ставка становить 120 грн за квадратний метр, оскільки мінімальна зарплата на початок 2025 року дорівнювала 8000 грн. Фактична ставка може бути нижчою.

Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, а місцева ставка становить 0,5% мінімальної зарплати, оподатковуваними будуть 20 кв. м. За ставки 40 грн за квадратний метр річний податок становитиме 800 грн. Це розрахунок за конкретної ставки громади, а не універсальна сума для всіх власників житла.

Як перевірити нарахування та оскаржити суму податку

Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення з розрахунком суми та реквізитами для оплати. У 2026 році такі повідомлення стосуються нерухомості, якою громадяни володіли у 2025 році. Сплатити визначене зобов’язання потрібно протягом 60 календарних днів після вручення повідомлення.

Якщо власник вважає, що податкова не врахувала пільгову площу, неправильно визначила об’єкт або не застосувала належну місцеву пільгу, він може звернутися до ДПС для звірки даних. Це можна зробити особисто в Центрі обслуговування платників або онлайн через Електронний кабінет.

Для перевірки варто підготувати документи про право власності, дані щодо загальної площі об’єкта та підтвердження права на відповідну пільгу. Якщо податкова виявить розбіжності, вона має провести перерахунок і надіслати нове податкове повідомлення-рішення. Такий механізм дає змогу виправити помилки в нарахуванні без припущення, що сам статус одинокого батька автоматично скасовує податкове зобов’язання.

Роз’яснення

Чи потрібно одинокій матері платити податок на квартиру?

Так, якщо площа житла перевищує встановлену неоподатковувану норму та немає інших підстав для звільнення. Для квартири або кількох квартир загальне зменшення становить 60 кв. м. Сам статус одинокої матері не скасовує податкового зобов’язання.

Чи має право малозабезпечена сім’я на додаткову пільгу?

Таке право залежить від рішення місцевої ради. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільги з урахуванням майнового стану та доходів громадян. Тому потрібно перевірити правила громади, на території якої розташоване житло.

Чи звільняється від податку квартира, оформлена на дитину з інвалідністю?

За визначених Податковим кодексом умов житло, що належить дитині з інвалідністю, яку виховує одинока мати або батько, не оподатковується. Пільга поширюється не більше ніж на один об’єкт нерухомості на дитину. Якщо власником є один із батьків, ця спеціальна норма не застосовується.

Отже, одинокі матері й батьки не мають загального звільнення від податку на нерухомість лише через сімейний статус. Основний механізм зменшення платежу — неоподатковувана площа, а додаткові можливості залежать від рішень місцевої ради. Окремі правила діють для житла, яке належить дитині з інвалідністю. Щоб уникнути зайвих нарахувань, власникам варто перевіряти місцеві пільги, характеристики нерухомості та дані у податковому повідомленні.