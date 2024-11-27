Податок на нерухоме майно 2025: скільки платити?

У 2025 році в Україні власники нерухомості повинні будуть сплатити податок на майно, якщо площа їхніх об’єктів перевищує встановлені межі:

▪️ квартири понад 60 кв. м.

▪️ приватні будинки понад 120 кв. м.

▪️ комбінована нерухомість понад 180 кв. м.

Ставка податку становитиме 1,5% від мінімальної зарплати 2024 року ( 8000 гривень), що призведе до максимального податку в 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр.

При цьому є податкові пільги, що застосовуються до об’єктів нерухомості. До них належать такі:

▪️ зруйнованим або непридатним для проживання через війну війни;

▪️розташований в активних або нещодавно активних зонах бойових дій;

▪️перебувають на територіях під тимчасовою окупацією.