Податок доведеться платити навіть з 1 гривні

Навіть з 1 гривні потрібно платити податок. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на роз’яснення податкової.

Українці, які отримують на власні банківські картки перекази коштів, мають сплачувати податки з таких надходжень. І стосується це всіх переказів, окрім зарплат, стипендій та виплат від держави (пенсії, соціальна допомога, ВПО тощо).

Тобто, навіть перекази грошей від дружини/чоловіка, друга, сестер чи братів мають бути зафіксовані у річній податковій декларації про майно та доходи та бути оподатковані.