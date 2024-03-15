Податкова знижка на іпотеку: як її отримати?

Податкове відрахування — це часткове повернення державою витрачених коштів на деякі послуги чи товари за попередній календарний рік. Однак, не всі українці можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири (знижка на іпотеку).

Отже, при купівлі квартири податкову знижку на нерухомість можна повернути, якщо:

було оформлено нерухомість в іпотеку;

була проведена купівля нерухомості.

При цьому, розрахунок податкової знижки буде здійснюватися не від вартості нерухомості, а від суми сплачених за неї податків. Обов’язковою умовою для отримання послуги є реєстрація за купленою адресою нерухомості.

Зверніть увагу! У випадку, якщо площа придбаної квартири перевищуватиме 100 квадратних метрів, то розрахунок податкової знижки буде проведений за меншим коефіцієнтом.