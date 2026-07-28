Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня
2026-28-07    83

Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня

Із 1 серпня 2026 року в Україні змінюється порядок застосування строків давності для податкових перевірок. Після завершення дії спеціальних норм, запроваджених на період карантину та воєнного стану, Державна податкова служба більше не зможе перевіряти значну частину старих податкових декларацій. Про це повідомило Міністерство фінансів України, пояснивши, що для більшості випадків знову діятиме стандартний трирічний строк давності.

Зміни стосуються положень Податкового кодексу щодо визначення періоду, протягом якого контролюючий орган має право проводити перевірки та донараховувати податкові зобов’язання. Під час пандемії COVID-19, а згодом і після запровадження воєнного стану перебіг строків давності був призупинений. Це дозволяло податковим органам охоплювати перевірками значно давніші звітні періоди, ніж передбачає звичайний порядок.

Після 1 серпня така «пауза» припиняє діяти. Для більшості платників податків застосовуватиметься загальне правило, за яким податкова може здійснювати перевірки лише в межах 1095 днів із дня подання декларації або граничного строку її подання. Це означає, що частина звітності за попередні роки більше не підлягатиме перевірці, якщо сплив визначений законом термін.

Водночас Міністерство фінансів звернуло увагу, що новий порядок не поширюється на всі категорії податкових спорів. Законодавство передбачає низку винятків, коли контролюючий орган і надалі матиме право перевіряти більш давні періоди. Насамперед це стосується операцій із трансфертним ціноутворенням, де строки контролю є довшими через складність аналізу міжнародних господарських операцій.

Окремі правила також діятимуть щодо оподаткування нерезидентів. Крім цього, винятки поширюються на випадки, коли платник подає уточнюючу податкову декларацію. У такій ситуації строк давності може обчислюватися заново щодо показників, які були змінені. Ще одна категорія — випадки, коли декларація взагалі не подавалася. За таких обставин обмеження у вигляді стандартного трирічного строку не застосовується, а контролюючий орган зберігає право визначити податкові зобов’язання відповідно до норм законодавства.

Експерти звертають увагу, що повернення до звичайних строків давності означає поступовий перехід податкового адміністрування від тимчасових антикризових механізмів до стандартних процедур. Призупинення перебігу строків було одним із виняткових інструментів, який діяв спочатку через карантинні обмеження, а пізніше — у зв’язку з воєнним станом. Після відновлення загального порядку бізнес і фізичні особи отримають більш визначені часові межі щодо можливих податкових перевірок.

Для платників податків нові правила означають необхідність враховувати звичайні строки зберігання первинних документів і податкової звітності. Водночас підприємствам, які здійснюють міжнародні операції або працюють із нерезидентами, слід і надалі зважати на спеціальні норми Податкового кодексу, які передбачають окремі строки контролю та додаткові вимоги до документального підтвердження операцій.

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