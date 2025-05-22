Податкова “виловлює” продавців на OLX

Податкова почала розсилати листи українцям через здійснення грошових переказів.

Підставою стала необхідність пояснення систематичного ведення господарської діяльності з використанням NovaPay та надходженням коштів на особисту картку.

ДПСУ почала посилено моніторити продавців у Мережі, які користуються цифровими платформами.

Зокрема, йдеться про платформу OLX. Кілька разів на рік можна реалізувати вживані речі, однак систематична діяльність із прийманням коштів на банківську картку розцінюватиметься як ведення незареєстрованого бізнесу.