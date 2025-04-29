Податкова отримає информдоступ до рахунків та банківських сейфів українців

Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців. Кабмін схвалив законопроект, заявив депутат Мельничук.

Законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



▪️В базі фіксуватимуть відкриття і закриття будь-якого рахунку або банківського сейфа навіть в електронних гаманцях;

▪️ Податкова адмініструватиме новий реєстр;

▪️Інформація про залишки на рахунках і утримання сейфів вноситися не буде — але факт їх наявності стане доступним для держави.