Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Державна податкова служба України 26 червня 2024 року отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою.

“Це означає, що у ДПС найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілу низку фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато чого іншого. інше”, – пояснив голова податкового комітету ВР Гетьманцев.