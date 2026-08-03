Податкова отримала автоматичний доступ до даних про перетин кордону
2026-03-08    64

Податкова отримала автоматичний доступ до даних про перетин кордону

Державна податкова служба автоматично отримуватиме інформацію про перетин державного кордону громадянами завдяки запуску електронного обміну даними між ДПС і Державною прикордонною службою. Про це повідомило Міністерство фінансів, зазначивши, що новий механізм дозволить податковим органам оперативно отримувати відомості про перебування платників податків без необхідності окремих запитів.

За інформацією Мінфіну, автоматизований обмін даними запроваджено в межах цифровізації державних сервісів та вдосконалення взаємодії між державними органами. Передача інформації відбувається в електронному форматі із використанням інформаційних систем обох відомств, що має скоротити час обробки запитів і мінімізувати ручне опрацювання даних.

У міністерстві зазначають, що доступ до інформації про факти перетину державного кордону допоможе податковій службі ефективніше виконувати покладені на неї функції, зокрема під час адміністрування податків, проведення окремих перевірок та підтвердження статусу податкових резидентів у випадках, передбачених законодавством. Відомості також можуть використовуватися під час аналізу виконання вимог податкового законодавства та розгляду окремих адміністративних процедур.

Запуск автоматичного інформаційного обміну є частиною курсу на інтеграцію державних реєстрів та цифровізацію державного управління. Останніми роками органи влади поступово розширюють електронну взаємодію між інформаційними системами, щоб скоротити обсяг паперового документообігу, прискорити обробку інформації та підвищити точність даних, які використовуються під час виконання державних функцій.

Експерти звертають увагу, що інформація про факти перетину кордону може мати значення у справах щодо визначення податкового резидентства фізичних осіб. У міжнародній практиці кількість днів перебування на території певної держави є одним із критеріїв, який враховується під час визначення податкового статусу, хоча остаточне рішення зазвичай залежить від сукупності факторів, визначених національним законодавством та міжнародними угодами.

В Україні питання обробки персональних даних регулюються Законом «Про захист персональних даних», а обмін інформацією між державними органами здійснюється відповідно до профільного законодавства та міжвідомчих порядків інформаційної взаємодії. Використання отриманих даних можливе лише в межах повноважень відповідного органу та з дотриманням встановлених вимог щодо їх захисту.

Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та адмініструє податки і збори. Державна прикордонна служба забезпечує охорону державного кордону, здійснює прикордонний контроль і веде облік фактів його перетину. Обидва органи вже використовують цифрові інструменти для взаємодії з іншими державними реєстрами в межах цифрової трансформації державного сектору.

Питання податкового резидентства та підтвердження місця фактичного перебування громадян набуло особливої актуальності після початку повномасштабної війни, коли значна кількість українців тривалий час проживає за кордоном. Обмін інформацією між державними органами покликаний спростити перевірку відповідних фактів і прискорити виконання адміністративних процедур, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства.

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