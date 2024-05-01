Плазмоліфтинг: жінки заразилися ВІЛ під час процедури 
2024-01-05    88

Плазмоліфтинг: жінки заразилися ВІЛ під час процедури 

Жінки у США заразилися ВІЛ під час процедури плазмоліфтингу. Як зазначено у звіті Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), щонайменше три жінки були інфіковані в спа-центрі в Нью-Мексико в 2018 році. У звіті також йдеться про те, що ці випадки проливають світло на нові шляхи поширення інфекції.

Вважається, що це перша в історії передача ВІЛ, пов’язана з косметичною процедурою, задокументована у США.

Що таке плазмоліфтинг і як жінки заразилися ВІЛ під час його проведення? Що люди можуть зробити, щоб захистити себе від інфекцій під час косметичних процедур?

Пояснюємо, що про це відомо і що кажуть експерти.

Плазмоліфтинг, або PRP (Platelet Rich Plasma) – це поширена косметична процедура, під час якої пацієнту вводять збагачену тромбоцитами плазму його власної крові. Оскільки процедура передбачає дії з кровʼю, її ще іноді називають “дракула-терапія”.

Під час процедури лікар бере кров із вени людини, за допомогою центрифуги виділяє з неї збагачену тромбоцитами плазму, а потім вводить її під шкіру тонкою голкою.

Вважається, що процедура покращує процеси регенерації (омолодження) шкіри, стимулюючи вироблення нового колагену та еластину. Це може зменшити появу зморшок чи шрамів від прищів.

Процедура відома вже багато років. Ще у 2013-му зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала в інстаграмі своє обличчя після процедури.

Щоправда, через кілька років Кардашьян розповіла, що більше не робитиме цю процедуру, бо вона була “важка і болісна для мене”.

Процедура зазвичай займає 40 хвилин, її призначають курсом з інтервалом у 2-3 тижні.

Огляд косметичних сайтів в Україні свідчить, що середня вартість плазмоліфтингу – приблизно 3 тисячі гривень.

Влітку 2018 року Центру з контролю та профілактики захворювань у США стало відомо про американку віком 40-50 років, у якої виявився позитивний результат тесту на ВІЛ під час перебування за кордоном.

Жінка повідомила, що не вживала ін’єкційних наркотиків, не мала недавніх переливань крові, а також статевих контактів ні з ким, крім свого нинішнього партнера.

Однак вона розповіла, що на початку того року зробила процедуру плазмоліфтингу обличчя у спа-салоні в Нью-Мексико.

Розслідування CDC показало, що спа-салон, який також надавав інші послуги з ін’єкцій, як-от уколи ботоксу, не мав ліцензії та використовував “небезпечні практики боротьби з інфекціями”.

У салоні виявили “немарковані пробірки з кров’ю та медичні ін’єкційні препарати”, які зберігалися в кухонному холодильнику поруч з їжею, а також “розпаковані шприци”, розкидані в ящиках і на прилавках.

Деякі флакони з кров’ю також мали ознаки повторного використання, і CDC виявив принаймні одного клієнта, у якого був позитивний тест на ВІЛ перед відвідуванням спа-центру.

Відтоді агентство охорони здоров’я пов’язало спа-салон із п’ятьма випадками ВІЛ, у тому числі чотирма жінками, які проходили процедуру плазмоліфтингу з травня по вересень 2018 року, а також чоловіком, який був у стосунках з однією з жінок.

За словами CDC, пізня стадія ВІЛ-інфекції у чоловіка та жінки, які перебувають у стосунках, свідчить про те, що вони заразилися цією хворобою до процедури догляду за обличчям.

Спа-центр закрився наприкінці 2018 року, а його колишня власниця, 62-річна Марія де Лурдес Рамос Де Руїс відбуває три з половиною роки тюремного ув’язнення. У 2022 році вона визнала себе винною у медичній діяльності без ліцензії.

Сотні опублікованих медичних наукових робіт і досліджень свідчать про те, що плазмоліфтинг ефективно лікує деякі спортивні травми, акне, екземи та інші захворювання шкіри.

Асоціація Американської академії дерматології каже, що сама процедура, якщо її виконати правильно, є безпечною.

“Після неї у вас може трохи боліти місце уколів, а також зʼявитися невеликі синці та набряки, – каже асоціація. – Вони, як правило, зникають протягом кількох днів”.

Найбільший ризик пов’язаний із тим, як обробляється кров закладом, що надає лікування.

“Важливо, щоб кров, яку взяли з вашого тіла, була стерильною. Інакше у вас може розвинутися інфекція”, – кажуть в асоціації.

Також важливо переконатися, що кров, яку вводять назад, належить клієнту, а не комусь іншому, інакше її отримувач може серйозно захворіти.

Експерти кажуть, що ті, хто хоче отримати косметичні процедури, повинні заздалегідь переконатися, що салон має ліцензію. Вони також повинні звернути увагу на те, як персонал обробляє медичне обладнання, як-от голки.

Плазмоліфтинг — не єдиний косметичний засіб, який нещодавно потрапив у заголовки газет у звʼязку із серйозною хворобою.

Чиновники МОЗ США попередили минулого тижня про спалах ботулізму, пов’язаного з підробленим ботоксом, від якого захворіли 22 людини в 11 штатах, дехто з них досі у лікарні.

Ботулізм – це серйозне захворювання, яке супроводжується затуманеним зором, утрудненням ковтання й дихання та порушенням мовлення й втомою.

Ін’єкції ботоксу – популярна процедура, яку використовують для розгладження зморшок і молодшого вигляду шкіри. Зазвичай ін’єкції коштують близько 530 доларів за лікування.

Як і у випадку з плазмоліфтингом, CDC радить тим, хто планує зробити ін’єкції ботоксу, заздалегідь дізнатися про постачальника послуг та переконатися, що ботокс, який використовує косметолог, ліцензований та придбаний у надійного джерела.

ВІЛ, плазмоліфтинг
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