Планується зниження верхньої планки військовозобов’язаних до 50 років

Депутати ВРУ розглядають можливість зниження верхньої планки військовозобов’язаних до 50 років. Такою інформацією поділився член Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

На думку представників парламенту, залучення до армії військових віком від 50 років є менш ефективним, ніж молодших чоловіків.

Розглядалося питання ефективності використання мобілізованих військовослужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку – неефективно, – пояснив Здебський.

Він зазначив, що зараз у профільному комітеті активно обговорюється питання щодо зменшення мобілізаційного віку до 50 років. Ініціатори змін вважають, що чоловіки віком від 50 років зможуть більше допомогти у відновленні української економіки, ніж на службі у Збройних Силах.

Водночас, депутат повідомив, що зменшувати мобілізаційний вік нижче 25 років у Верховній Раді не планують.

Ми слухаємо військових і намагаємося знайти компроміс, який дав би результати, – зазначив народний депутат.