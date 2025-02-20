План Трампа це капітуляція України, – екс-радник президента США

План Трампа щодо України в такому вигляді як він зараз є «близький до капітуляції». Про це заявив екс-радник президента США Джон Болтон.

Він зазначив, що «мирний процес» в результаті може призвести до виходу США з НАТО, а також послабити безпеку як України, так і Європи.

«Я думав, що Трамп вийде з НАТО, і він цього ще не зробив, але ви можете почути, як починає грати музика. Буде припинено вогонь, створено мілітаризовану зону, розпочнуться переговори, Україна погодиться не вступати в НАТО — це врегулювання, яке насправді могли б написати в Кремлі», — заявив Болтон.

Екс-радник Трампа також виступив проти розгортання миротворчих сил.

«Досвід роботи з ООН показав, що вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку це «de-facto» розділ України, який може стати «de-jure»».

Натомість Європі потрібно рішуче підтримувати Україну, поповнюючи запаси зброї, а не брати участь у плануванні різних сценаріїв, узгоджених між Трампом і путіним.