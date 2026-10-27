Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки
2026-27-10    50

Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки

У Києві в ніч проти 27 жовтня повідомили про удар щонайменше трьох балістичних ракет по Південному мосту. За даними столичних Telegram-каналів, унаслідок влучань пошкоджено дорожнє покриття та конструкції споруди. Рух мостом перекрили, інформація про масштаби руйнувань і можливі наслідки для транспортної інфраструктури уточнюється.

Повідомлення про ракетну атаку з’явилися на тлі повторних ударів балістичними ракетами по столиці протягом ночі. За попередніми даними, під вогнем опинилася мостова інфраструктура, яка забезпечує транспортне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. Водночас офіційного підтвердження кількості ракет, які нібито влучили в Південний міст, на момент підготовки матеріалу не було.

Через перекриття споруди водіям доведеться враховувати можливі зміни маршрутів під час пересування містом. Південний міст є одним із важливих транспортних переходів через Дніпро, тому обмеження руху може впливати на поїздки між житловими масивами лівобережної частини Києва та центральними й південними районами правого берега.

Наразі немає підтверджених даних про те, наскільки серйозно пошкоджено несучі елементи споруди та чи потребуватиме вона тривалого ремонту. Для визначення подальшого режиму експлуатації необхідно оцінити стан дорожнього полотна, опор та інших конструктивних елементів. До завершення відповідних перевірок відновлення руху залежатиме від безпекової ситуації та висновків профільних фахівців.

Окремим питанням залишається вплив можливих пошкоджень на роботу громадського транспорту. Південний міст використовується не лише автомобілістами: транспортна інфраструктура в цьому районі пов’язана з роботою метрополітену. Якщо обстеження виявить пошкодження елементів, важливих для безпечного руху, обмеження можуть стосуватися не лише автомобілів, а й інших видів транспорту. Однак інформації про конкретні зміни в роботі маршрутів після повідомлень про новий удар поки недостатньо.

У разі тривалого перекриття водіям доведеться користуватися альтернативними переходами через Дніпро. Це може збільшити навантаження на інші мости та спричинити затримки в години пік. Остаточні наслідки для дорожнього руху залежатимуть від тривалості обмежень і рішень міської влади щодо організації об’їздів.

Південний міст уже зазнавав пошкоджень під час попередніх російських атак на Київ у жовтні. Після ударів 1–2 жовтня повідомлялося про пошкодження дорожнього полотна, мостової опори, відбійника та захисної бетонної конструкції над інфраструктурою метрополітену. Тоді рух мостом обмежували, а фахівці оцінювали стан споруди. Після наступних обстрілів столиці в жовтні також повідомлялося про пошкодження Південного мосту та тимчасове припинення руху.

Повторні пошкодження транспортних споруд створюють додаткові труднощі для міської логістики, оскільки мости через Дніпро мають важливе значення для сполучення між частинами Києва. Після кожного удару необхідно встановити, чи можна безпечно використовувати конструкції, чи потрібні додаткові обмеження та ремонтні роботи. До появи офіційних висновків щодо нового інциденту інформація про характер пошкоджень Південного мосту залишається попередньою.

балістична ракета, війна в Україні, Київ, новини України, Південний міст
Останні новини
Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007

Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007
Американська студія Amazon MGM Studios розпочала фінальний етап відбору актора читать далее
27-10, 09:40
Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року

Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року
Англійський нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» за читать далее
27-10, 09:37
В Олешках оголосили режим припинення вогню для гуманітарної місії

В Олешках оголосили режим припинення вогню для гуманітарної місії
У районі Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області з читать далее
27-10, 09:34
Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки

Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки
У Києві в ніч проти 27 жовтня повідомили про удар читать далее
27-10, 09:28
Суд зобов’язав ТЦК зняти з військового обліку чоловіка, який змінив стать

Суд зобов’язав ТЦК зняти з військового обліку чоловіка, який змінив стать
Дніпропетровський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2026 року визнав незаконною читать далее
27-10, 09:25
Кабмін змінив правила бронювання: для ОПК та енергетики ліміт 95%

Кабмін змінив правила бронювання: для ОПК та енергетики ліміт 95%
Кабінет Міністрів 23 жовтня 2026 року ухвалив зміни до системи читать далее
26-10, 20:44
В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника

В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника
В Україні 24 жовтня 2026 року вперше автоматично зняли арешт читать далее
26-10, 15:09
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року
26 жовтня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за продовження читать далее
26-10, 15:06
Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому
Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг натякнув на можливе читать далее
26-10, 10:16
Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: переміг Студентський список

Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: переміг Студентський список
Колишній президент Сербії Александр Вучич 25 жовтня визнав поразку політичної читать далее
26-10, 10:13
Лула да Сілва вчетверте став президентом Бразилії, перемігши Болсонару

Лула да Сілва вчетверте став президентом Бразилії, перемігши Болсонару
80-річний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора читать далее
26-10, 10:11
Переговори в Абу-Дабі можуть охопити архітектуру безпеки у Європі

Переговори в Абу-Дабі можуть охопити архітектуру безпеки у Європі
Україна та європейські країни погодилися обговорювати широкі домовленості про повоєнну читать далее
26-10, 10:10
Проросійська Йотова лідирує на виборах у Болгарії: попереду другий тур

Проросійська Йотова лідирує на виборах у Болгарії: попереду другий тур
На президентських виборах у Болгарії після опрацювання 95,29% протоколів лідирує читать далее
26-10, 10:07
Трамп запропонував Орбану стати генеральним секретарем ООН

Трамп запропонував Орбану стати генеральним секретарем ООН
Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану читать далее
26-10, 10:05
Олена Мозгова розповіла про незаплановану вагітність після 40

Олена Мозгова розповіла про незаплановану вагітність після 40
Українська продюсерка Олена Мозгова 25 жовтня 2026 року розповіла про читать далее
25-10, 17:15
Шахрайство на OLX: 8 схем обману та методи захиститу грошей

Шахрайство на OLX: 8 схем обману та методи захиститу грошей
OLX залишається одним із майданчиків для купівлі та продажу вживаних читать далее
25-10, 17:13
Ціни на дизель в Україні можуть зрости до 120 гривень за літр

Ціни на дизель в Україні можуть зрости до 120 гривень за літр
В Україні дизельне пальне може подорожчати до 120 грн за читать далее
25-10, 17:10
Weekly News Digest: key developments in Ukraine (October 18–24, 2026)

Weekly News Digest: key developments in Ukraine (October 18–24, 2026)
The week in Ukraine was marked by continued Russian attacks, читать далее
25-10, 15:52
Вчені розробили роборуку, що працює завдяки світлу та водоростям

Вчені розробили роборуку, що працює завдяки світлу та водоростям
Дослідники Делфтського технічного університету в Нідерландах розробили мініатюрну роботизовану руку, читать далее
25-10, 10:17
Куди зник Стас Шурінс: що відомо про життя співака в Німеччині

Куди зник Стас Шурінс: що відомо про життя співака в Німеччині
Переможець українського телепроєкту «Фабрика зірок-3» Стас Шурінс нині живе з читать далее
25-10, 10:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар