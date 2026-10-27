Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки

У Києві в ніч проти 27 жовтня повідомили про удар щонайменше трьох балістичних ракет по Південному мосту. За даними столичних Telegram-каналів, унаслідок влучань пошкоджено дорожнє покриття та конструкції споруди. Рух мостом перекрили, інформація про масштаби руйнувань і можливі наслідки для транспортної інфраструктури уточнюється.

Повідомлення про ракетну атаку з’явилися на тлі повторних ударів балістичними ракетами по столиці протягом ночі. За попередніми даними, під вогнем опинилася мостова інфраструктура, яка забезпечує транспортне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. Водночас офіційного підтвердження кількості ракет, які нібито влучили в Південний міст, на момент підготовки матеріалу не було.

Через перекриття споруди водіям доведеться враховувати можливі зміни маршрутів під час пересування містом. Південний міст є одним із важливих транспортних переходів через Дніпро, тому обмеження руху може впливати на поїздки між житловими масивами лівобережної частини Києва та центральними й південними районами правого берега.

Наразі немає підтверджених даних про те, наскільки серйозно пошкоджено несучі елементи споруди та чи потребуватиме вона тривалого ремонту. Для визначення подальшого режиму експлуатації необхідно оцінити стан дорожнього полотна, опор та інших конструктивних елементів. До завершення відповідних перевірок відновлення руху залежатиме від безпекової ситуації та висновків профільних фахівців.

Окремим питанням залишається вплив можливих пошкоджень на роботу громадського транспорту. Південний міст використовується не лише автомобілістами: транспортна інфраструктура в цьому районі пов’язана з роботою метрополітену. Якщо обстеження виявить пошкодження елементів, важливих для безпечного руху, обмеження можуть стосуватися не лише автомобілів, а й інших видів транспорту. Однак інформації про конкретні зміни в роботі маршрутів після повідомлень про новий удар поки недостатньо.

У разі тривалого перекриття водіям доведеться користуватися альтернативними переходами через Дніпро. Це може збільшити навантаження на інші мости та спричинити затримки в години пік. Остаточні наслідки для дорожнього руху залежатимуть від тривалості обмежень і рішень міської влади щодо організації об’їздів.

Південний міст уже зазнавав пошкоджень під час попередніх російських атак на Київ у жовтні. Після ударів 1–2 жовтня повідомлялося про пошкодження дорожнього полотна, мостової опори, відбійника та захисної бетонної конструкції над інфраструктурою метрополітену. Тоді рух мостом обмежували, а фахівці оцінювали стан споруди. Після наступних обстрілів столиці в жовтні також повідомлялося про пошкодження Південного мосту та тимчасове припинення руху.

Повторні пошкодження транспортних споруд створюють додаткові труднощі для міської логістики, оскільки мости через Дніпро мають важливе значення для сполучення між частинами Києва. Після кожного удару необхідно встановити, чи можна безпечно використовувати конструкції, чи потрібні додаткові обмеження та ремонтні роботи. До появи офіційних висновків щодо нового інциденту інформація про характер пошкоджень Південного мосту залишається попередньою.