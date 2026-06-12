Південна Корея здолала Чехію в драматичному матчі ЧС-2026
2026-12-06    32

Південна Корея здолала Чехію в драматичному матчі ЧС-2026

Збірна Південної Кореї 12 червня здобула вольову перемогу над Чехією з рахунком 2:1 у матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся в мексиканській Гвадалахарі, а корейська команда, поступаючись після години гри, змогла переламати хід зустрічі та набрати важливі три очки у боротьбі за вихід до плей-оф.

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Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча ініціатива частіше належала представникам Південної Кореї. Команда створила кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, однак реалізувати їх не змогла. Чехія, своєю чергою, зробила ставку на організовану оборону та стандартні положення, що в підсумку принесло результат уже після перерви.

Рахунок було відкрито на 59-й хвилині, коли захисник Ладіслав Крейчі вдало зіграв після довгого вкидання м’яча з ауту та відправив його у сітку воріт корейців. Проте перевага європейської збірної тривала недовго. На 67-й хвилині Ін Бом Хван зрівняв рахунок, а на 80-й хвилині форвард О Хьон Гю, який вийшов на заміну, забив переможний гол і приніс своїй команді три очки.

Вольова перемога стала однією з перших яскравих історій групового етапу мундіалю. Після пропущеного м’яча південнокорейські футболісти не змінили атакувальної моделі гри, продовживши активно пресингувати суперника та контролювати м’яч. Така тактика дозволила створити достатньо моментів для камбеку й у підсумку забезпечила позитивний результат.

Окрему увагу привернула гра капітана Сон Хин Міна, який хоча й не відзначився результативними діями, регулярно загострював ситуацію біля воріт чехів та брав участь у розвитку більшості атак своєї команди. Саме після його активних дій оборона суперника припускалася помилок, якими скористалися партнери.

Для Чехії поразка означає втрату важливих очок уже на старті турніру. Попри успішне використання стандартного положення та організовану гру в обороні протягом значної частини матчу, команді не вдалося втримати перевагу. Після пропущеного першого гола чеська збірна втратила контроль над перебігом зустрічі, а заміни не допомогли переламати ситуацію.

У турнірній боротьбі групи А цей результат може мати суттєве значення. Південна Корея зрівнялася за очками з лідерами квартету та підвищила свої шанси на вихід до наступного раунду, тоді як Чехії в наступних матчах необхідно буде компенсувати втрати, щоб зберегти перспективи продовження виступів на чемпіонаті світу.

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