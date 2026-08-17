Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по військових КНДР

Південнокорейські військові минулого тижня відкрили попереджувальний вогонь після того, як група військовослужбовців КНДР перетнула військову демаркаційну лінію між двома Кореями. Після пострілів північнокорейські військові повернулися на свій бік кордону, повідомило 16 серпня агентство Yonhap із посиланням на урядове джерело.

Інцидент стався на східній ділянці фронту. За даними джерела, кілька військовослужбовців КНДР перетнули Military Demarcation Line (MDL), після чого південнокорейські підрозділи діяли відповідно до встановлених оперативних процедур. Точну дату перетину сторони не назвали.

Північнокорейські військові після попереджувальних пострілів відійшли на свою територію. Після цього інших незвичайних дій з боку КНДР у районі інциденту не зафіксували. Південнокорейські військові продовжують стежити за пересуванням підрозділів КНДР уздовж демілітаризованої зони.

Це перший зафіксований у 2026 році випадок перетину військовими КНДР MDL. У 2025 році північнокорейські військовослужбовці 17 разів перетинали демаркаційну лінію, після чого південнокорейська сторона в окремих випадках застосовувала попереджувальні постріли.

Військова демаркаційна лінія проходить через Корейську демілітаризовану зону і фактично розділяє сили КНДР та Південної Кореї. Її було встановлено в межах Корейської угоди про перемир’я 1953 року, яка припинила активні бойові дії після Корейської війни, але не замінила їх повноцінним мирним договором. Саме тому формально дві країни досі не уклали мирну угоду.

Перетин MDL відбувся на тлі нового загострення навколо спільних військових навчань Південної Кореї та США. Щорічні навчання Ulchi Freedom Shield стартували 17 серпня і триватимуть до 27 серпня. У них беруть участь близько 18 тисяч південнокорейських військовослужбовців. Програма передбачає підготовку до сучасних загроз, зокрема атак безпілотників, порушення роботи GPS та кібератак.

Пхеньян напередодні навчань виступив із погрозами на адресу Сеула та Вашингтона. 14 серпня КНДР заявила, що військові маневри наближають регіон до ядерної війни, і пригрозила вжити заходів у відповідь. За кілька днів до цього Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря.

Водночас президент Південної Кореї Лі Чже Мьон 15 серпня закликав Пхеньян до переговорів і заявив про необхідність перейти від режиму перемир’я до режиму миру. Сеул також заявив про намір вживати заходів для запобігання випадковим зіткненням і зниження ризику конфлікту.

Окремим фактором залишається посилення військової співпраці КНДР із Росією. За оцінкою американських військових, участь північнокорейських сил у війні Росії проти України дала їм додатковий бойовий досвід, зокрема у використанні сучасних технологій ведення війни.

Нинішній інцидент не призвів до бойового зіткнення або повідомлень про поранених. Подальша ситуація на кордоні залежатиме від поведінки північнокорейських військових під час навчань Південної Кореї та США, а також від того, чи повторюватимуться порушення демаркаційної лінії.