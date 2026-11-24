Вранці 24 листопада військові Південної Кореї підняли винищувачі після того, як кілька російських військових літаків увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем. Влада острова Уллиндо тимчасово оголосила попередження для населення про повітряну загрозу, однак згодом військові уточнили, що порушення державного повітряного простору не було.

За інформацією Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, російські літаки наблизилися до острова Уллиндо та ненадовго увійшли до зони KADIZ. Після виявлення цілі південнокорейські військові направили винищувачі для контролю ситуації та проведення тактичних маневрів.

Військові заявили, що стежили за російськими літаками ще до їхнього входження в зону ідентифікації. Повітряні судна залишили район після того, як південнокорейська сторона вжила заходів реагування. Кількість і точні типи російських літаків офіційно не розкривали.

Близько 07:52 за місцевим часом мешканцям острова надійшло екстрене повідомлення з рекомендацією перейти до укриттів. Попередження скасували приблизно через три хвилини після того, як військові повідомили про вихід літаків із небезпечного району.

Ситуацію ускладнила помилка місцевої адміністрації. В одному з повідомлень про скасування тривоги літаки спочатку назвали ймовірно північнокорейськими. Пізніше військові уточнили, що йшлося саме про російську авіацію. Влада має з’ясувати причини некоректного інформування населення.

Південнокорейське Міністерство оборони планувало викликати російського військового аташе для висловлення офіційного протесту. Сеул наголошує на необхідності попереднього повідомлення про польоти військової авіації в районі, який країна використовує для раннього виявлення потенційних загроз.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони не є частиною суверенного повітряного простору держави. Її встановлюють для завчасного виявлення літаків, які наближаються до національних кордонів. Тому сам факт входження іноземного літака до такої зони не означає автоматичного порушення державного кордону.

Росія не визнає юрисдикцію Південної Кореї над цією зоною. Подібні інциденти вже відбувалися раніше, зокрема під час спільних польотів російської та китайської авіації. Новий випадок ставить питання про ризики випадкового зіткнення військових літаків у регіоні, де перетинаються інтереси кількох держав.