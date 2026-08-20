«Пірати Карибського моря 6»: Марго Роббі змінить Джека Вороб’я

Нова частина «Піратів Карибського моря» може зосередитися на героїні Марго Роббі, тоді як персонаж Джека Вороб’я у виконанні Джонні Деппа отримає другорядну роль. Про це повідомляють американські медіа з посиланням на джерела, знайомі з розробкою проєкту. Продюсер Джеррі Брукгаймер підтвердив, що робота над сценарієм триває, а команда сподівається довести фільм до виробництва.

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За даними джерел Deadline, нова концепція передбачає подальший розвиток франшизи через іншу центральну героїню. Йдеться про персонажа, якого мала зіграти Марго Роббі в окремому проєкті за мотивами «Піратів Карибського моря». Раніше цей фільм перебував у розробці, однак його подальша доля залишалася невизначеною.

При цьому повернення Джонні Деппа до ролі Джека Вороб’я остаточно не підтверджене. За інформацією американських медіа, актор веде переговори щодо можливої участі у новому фільмі. Якщо домовленості буде досягнуто, Воробей, за нинішнім задумом, не буде головним персонажем історії.

Брукгаймер раніше заявляв, що команда працює над сценарієм нового фільму. Продюсер також висловлював зацікавленість у поверненні Деппа до франшизи. Водночас Disney офіційно не оголосила дату початку зйомок, акторський склад або остаточну концепцію майбутньої картини.

Останній на цей момент фільм серії, «Пірати Карибського моря: Помста Салазара», вийшов у 2017 році. Стрічка зібрала близько $795,9 млн у світовому прокаті. Це найнижчий результат серед п’яти основних фільмів франшизи за глобальними касовими зборами.

Перші чотири частини серії виходили між 2003 і 2011 роками та сформували одну з найуспішніших пригодницьких франшиз Disney. Загалом п’ять фільмів «Піратів Карибського моря» зібрали у світовому прокаті близько $4,5 млрд. Комерційні показники пояснюють інтерес студії до нового етапу серії, попри тривалу перерву.

Ідея зробити героїню Марго Роббі центральною може дозволити студії продовжити франшизу без повного повернення до попередньої формули. Водночас можлива поява Джека Вороб’я залишає зв’язок із попередніми фільмами та їхньою аудиторією. Остаточне співвідношення ролей персонажів залежатиме від сценарію та переговорів із Деппом.

Для Disney ключовим питанням залишається не лише повернення знайомих героїв, а й формат подальшого розвитку серії. Якщо новий проєкт буде реалізований, він може стати спробою перезапустити франшизу через нову головну героїню, а не продовжувати історію виключно навколо капітана Джека Вороб’я.