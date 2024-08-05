Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація
2024-05-08    181

Пільги військовим на житлово-комунальні послуги: корисна інформація

Українські військові та члени їх сімей мають право скористатись пільгами на житлово-комунальні послуги.

▪️Хто має право на отримання пільг:
➖учасники бойових дій – 75% знижки
➖учасники війни (визначені статтями 8, 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») – 50%
➖особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%
➖члени сімей загиблих – 50%

▪️Членами сім’ї пільговиків, які мають право на пільги є:
➖дружина або чоловік
➖їх неповнолітні діти (до 18 років)
➖неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи
➖особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі
➖непрацездатні батьки
➖особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина,який має право на пільги та проживає разом з ним

▪️Які пільги передбачені:
➖за користування житлом (якщо на кожну людину, яка постійно там проживає, припадає в межах 21 м2 загальної площі житла та додатково 10,5 м2 на сім’ю) – 75% знижки
➖за комунальні послуги у межах середніх норм споживання (світло, газ та інші послуги) – 75 % знижки. Дізнатись середню норму споживання можна в Постанові Кабміну №409
➖за придбання палива (скраплений газ; дрова; вугілля; вугільні брикети; паливо пічне побутове; гас освітлювальний; торф паливний кусковий; торф’яні брикети) для будинків, які не мають центрального опалення — 75% знижки
➖за плату за газ для опалювання житла для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб — 75% (подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 м2 на кожну людину та 21 м2 додатково на сім’ю)

▪️Як оформити пільги:
✔️насамперед Вам потрібно мати посвідчення пільговика: УБД, статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сім’ї загиблого/загиблої
✔️якщо Ви член сім’ї пільговика, вам потрібно додати документ, що підтверджує ваш родинний зв’язок або підтверджує законність представлення інтересів пільговика
✔️подайте до Пенсійного фонду України (далі ПФУ) дві заяви — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
✔️щоб подати таку заяву при собі Вам слід мати паспорт, документ, що підтверджує право на таку пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг: придбання твердого палива, скрапленого газу.

▪️Як можна подати заяви:

➖очно:
✔️особисто у найближчому відділенні ПФУ
✔️до сільської, селищної чи міської ради
✔️до ЦНАПу

➖дистанційно:
✔️в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ
✔️або за через застосунок Дія (для верифікації потрібен Дія.Підпис)
✔️надіслати поштою

Заяву мають розглянути та прийняти рішення за 10 календарних днів. Коли рішення приймуть — Вам повідомлять впродовж 3 календарних днів.

ЖКГ, пільги
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