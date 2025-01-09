Пільги на комуналку у 2025 році: Кабмін погодив важливу зміну

Кабінет міністрів затвердив нову умову для отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг – розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не повинна перевищувати 4240 грн. Зміни набули чинності з 1 січня.

Уряд визначив категорії громадян, яких це обмеження не стосується, це:

▪️реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років;

▪️українці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії);

▪️члени сімей загиблих ліквідаторів та інших осіб, визначених Законом “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

▪️громадяни, які звільнилися з військової служби та особи, які отримали інвалідність під час того, як служили в армії, а також члени сімей загиблих військовослужбовців;

▪️ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв’язку та їх вдови або вдівці.