Пільги на комуналку для військових: хто має право на знижки і як їх оформити

У Мінсополітики нагадали, що захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг.
Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком, постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.
Пільгами можуть скористатися:
▪️ учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;
▪️ учасники війни – 50% знижки;
▪️ особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
▪️ члени сімей загиблих – 50% знижки