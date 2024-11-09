Пільги на комуналку для військових: хто має право на знижки і як їх оформити

У Мінсополітики нагадали, що захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком, постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільгами можуть скористатися:

▪️ учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

▪️ учасники війни – 50% знижки;

▪️ особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

▪️ члени сімей загиблих – 50% знижки