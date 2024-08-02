Підвищення тарифів ЖКГ у 2025 році: прогноз НБУ
2024-02-08    283

Підвищення тарифів ЖКГ у 2025 році: прогноз НБУ

З 2025 року може розпочатись підвищення тарифів ЖКГ. НБУ у своєму звіті прогнозує їх “поступове приведення до ринкових рівнів”.

Цього року, як очікується, тарифи на газ, опалення та гарячу воду переглядати вже не будуть.

А ось подорожчання електроенергії з червня виявилося навіть вищим, ніж очікував Нацбанк, що прискорило інфляцію до 13,3% р/р.

Можливе і поступове підвищення акцизів. Це, у поєднанні з іншими подорожчаннями, стане істотним фактором для зростання інфляції в 2025-2026 роках.

Однак заморозка тарифів на поточному рівні “накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній”, відтягнувши ціновий тиск на майбутнє, вважає НБУ.

У наступні роки адміністративна інфляція зростатиме більш ніж на 10% через подорожчання тарифів.

інфляція, НБУ, підвищення тарифів, тариф
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