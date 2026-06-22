Підтвердження телефону для внесення готівки: нові правила від НБУ

З 26 червня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила внесення готівки через платіжні термінали та програмно-технічні комплекси самообслуговування. Для здійснення операції користувачам потрібно буде вказати номер мобільного телефону та підтвердити транзакцію одноразовим кодом, незалежно від суми платежу. Відповідні зміни впроваджуються в межах вимог Національного банку України щодо посилення контролю за фінансовими операціями.

Новий порядок поширюватиметься на всі випадки поповнення рахунків готівкою через термінали самообслуговування, які належать банкам та небанківським платіжним сервісам. Після введення номера телефону система надсилатиме одноразовий код підтвердження, без якого завершити операцію буде неможливо. Отримані дані зберігатимуться оператором платіжної інфраструктури відповідно до вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

У Національному банку пояснюють, що зміни спрямовані на зменшення кількості анонімних фінансових операцій. Раніше значна частина платежів через термінали могла здійснюватися без прив’язки до конкретної особи, особливо якщо йшлося про невеликі суми. Відтепер кожна транзакція матиме цифровий слід у вигляді підтвердженого номера телефону, що дозволить швидше ідентифікувати учасників фінансових операцій у разі перевірок або розслідувань.

Фінансовий моніторинг в Україні посилюється протягом останніх років у рамках адаптації законодавства до міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням незаконної діяльності. Одним із ключових напрямків є підвищення прозорості платежів, які здійснюються поза межами класичних банківських відділень. Саме термінали самообслуговування тривалий час залишалися одним із найбільш популярних інструментів для швидкого внесення готівки без необхідності проходження додаткової ідентифікації.

Нові правила можуть вплинути на роботу тисяч терміналів по всій країні. Банки та платіжні компанії вже почали оновлення програмного забезпечення для реалізації механізму підтвердження через SMS-коди або інші інструменти автентифікації. Частина операторів повідомила клієнтів про майбутні зміни заздалегідь, щоб уникнути затримок під час проведення платежів після набуття чинності новими вимогами.

Експерти фінансового ринку зазначають, що прив’язка операцій до номера телефону не означає автоматичної повної ідентифікації особи, однак створює додатковий рівень контролю. У разі необхідності правоохоронні органи або регулятор можуть отримати більше інформації про походження коштів та маршрут їхнього руху. Це також ускладнює використання терміналів для дроблення платежів та інших схем, які застосовувалися для обходу процедур фінансового моніторингу.

Зростання популярності безготівкових розрахунків в Україні супроводжується збільшенням ролі платіжної інфраструктури. За останні роки термінали самообслуговування стали одним із ключових каналів поповнення банківських карток, електронних гаманців, кредитних рахунків та оплати послуг. Впровадження додаткового етапу підтвердження може дещо збільшити час проведення операцій, проте регулятор розраховує, що це підвищить безпеку та прозорість фінансових потоків.

Після 26 червня всі користувачі терміналів повинні будуть мати доступ до мобільного номера, на який надходитиме код підтвердження. Без проходження цієї процедури внесення готівки через термінали самообслуговування буде недоступним незалежно від розміру платежу чи типу рахунку, який поповнюється.