Підстави для затримання представниками ТЦК

Вчора закінчився строк на оновлення даних і тепер є актуальним питання затримання осіб і доставки в ТЦК та СП.
Перше, що вам необхідно знати – затримати вас на вулиці має право тільки представник поліції, не представник ТЦК та СП. У разі затримання він складає протокол про адміністративне затримання (ст. 261 КУпАП).
Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
Друге, що необхідно розуміти це законні підстави для адміністративного затримання:
1) У вас немає при собі військово-облікового документа.
2) Ваш паперовий в-о документ не відповідає відомостям в Резерв+.
3) Ваші дані не оновлені, на практиці – в оберізі відсутня інформація.
4) В ІПНП Армор є запис “Ухилянт”.
5) Ви не повідомляєте свої дані особи та немаєте документів (я не я).
Пунтк 2 та 3 є спірними, але технічно можуть бути застосовані як підстава для затримання. Питання судового оскарження таких дій, бо ви вважаєте інакше – залишимо на потім.
Далі, вас доставляють в ТЦК та СП для складання адмін матеріалів. Це передбачено ч. 5 ст. 24 ЗУ “Про національну поліцію”. Окрім цього, ТЦК та СП є органом який розглядає справу про адміністративні правопорушення (ст. 210 і 210-1 КУпАП (порушення правил військового обліку)).
Висновок:
- Якщо є бажання вас затримати, звертаєтесь до представника поліції і пояснюєте що підстав для затримання немає (якщо їх немає).
- Якщо вважають інакше – просите скласти протокол про адміністративне затримання, повідомити близьких та надати безоплатного адвоката з БВПД (якщо свого немає).
- Після цього перепитуєте в представника поліції чи ви все ж таки затримані, якщо так – чекаєте оформлення документів і далі по процедурі. Якщо ні – ви можете йти.