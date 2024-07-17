Підстави для затримання представниками ТЦК

Вчора закінчився строк на оновлення даних і тепер є актуальним питання затримання осіб і доставки в ТЦК та СП.

Перше, що вам необхідно знати – затримати вас на вулиці має право тільки представник поліції, не представник ТЦК та СП. У разі затримання він складає протокол про адміністративне затримання (ст. 261 КУпАП).

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Друге, що необхідно розуміти це законні підстави для адміністративного затримання:

1) У вас немає при собі військово-облікового документа.

2) Ваш паперовий в-о документ не відповідає відомостям в Резерв+.

3) Ваші дані не оновлені, на практиці – в оберізі відсутня інформація.

4) В ІПНП Армор є запис “Ухилянт”.

5) Ви не повідомляєте свої дані особи та немаєте документів (я не я).

Пунтк 2 та 3 є спірними, але технічно можуть бути застосовані як підстава для затримання. Питання судового оскарження таких дій, бо ви вважаєте інакше – залишимо на потім.

Далі, вас доставляють в ТЦК та СП для складання адмін матеріалів. Це передбачено ч. 5 ст. 24 ЗУ “Про національну поліцію”. Окрім цього, ТЦК та СП є органом який розглядає справу про адміністративні правопорушення (ст. 210 і 210-1 КУпАП (порушення правил військового обліку)).

Висновок: