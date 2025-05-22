Підписано закон для безперешкодної торгівлі України та ЄС

Зеленський підписав закон для безперешкодної торгівлі з ЄС за новими правилами, повідомила пресслужба Верховної Ради.

Для бізнесу та експортерів це означає, що:

▪️ до кінця 2025 року діятиме перехідний період: підприємці зможуть користуватись як старими, так і новими правилами визначення походження товарів;

▪️ сертифікати, видані до початку 2025 або 2026 року (залежно від країни), залишаються чинними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем;

▪️ сертифікати, видані за новими правилами, матимуть спеціальну позначку – “REVISED RULES”;

▪️ країни-учасниці конвенції повинні обмінюватися інформацією про зміни у своїх правилах.