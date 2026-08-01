Під удар РФ потрапили ROZUM, «Ранок» і книжкова мережа «КнигоЛенд»
2026-01-08    111

Під удар РФ потрапили ROZUM, «Ранок» і книжкова мережа «КнигоЛенд»

Унаслідок нічної російської атаки у Вишневому Київської області було повністю знищено склад українського видавництва настільних ігор ROZUM. Про це повідомили представники компанії, зазначивши, що пожежа охопила складські приміщення після удару, внаслідок чого згоріло понад 200 тисяч примірників настільних ігор. Інформації про постраждалих працівників на момент повідомлення не надходило.

За даними видавництва, втрачені запаси включали готову продукцію, яка призначалася для продажу в Україні та виконання вже оформлених замовлень. Представники компанії повідомили, що пожежа повністю знищила складські залишки, а також суттєво ускладнила виконання найближчих контрактів. У компанії розпочали оцінку масштабів матеріальних збитків і працюють над відновленням логістики та виробничих процесів.

Нічна атака зачепила не лише виробників настільних ігор. У Харкові під удар також потрапив склад видавництва «Ранок» і книжкової мережі «КнигоЛенд». Видавці повідомили про пошкодження приміщень, у яких зберігалася друкована продукція, що призведе до втрати частини накладів і може вплинути на постачання книжок до магазинів та навчальних закладів.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що лише протягом липня внаслідок російських атак було знищено понад 410 тисяч шкільних підручників. За даними відомства, втрати стосуються як складів із готовою продукцією, так і навчальних матеріалів, підготовлених до нового навчального року. Міністерство працює з видавцями над оцінкою потреб у додатковому друці та пошуком механізмів компенсації втрат.

Російські удари по об’єктах цивільної інфраструктури регулярно призводять до пошкодження або знищення підприємств, логістичних центрів, виробничих майданчиків і складських комплексів. Представники видавничої галузі зазначають, що подібні втрати впливають не лише на окремі компанії, а й на весь ланцюг постачання книжкової та освітньої продукції, оскільки відновлення тиражів потребує часу, виробничих потужностей і додаткового фінансування.

Український книжковий ринок після початку повномасштабної війни неодноразово стикався з руйнуванням друкарень, складів та логістичних центрів. Видавництва змушені переносити виробництво, створювати резервні склади та диверсифікувати канали постачання, щоб мінімізувати ризики втрати накладів унаслідок атак.

Експерти галузі зазначають, що настільні ігри та навчальні матеріали є окремим сегментом креативної економіки, який активно розвивався останніми роками. Втрата великих накладів означає не лише прямі фінансові збитки, а й необхідність повторного виробництва, що може вплинути на строки виходу нових видань і забезпечення попиту напередодні осіннього сезону.

«Ранок» — одне з найбільших українських видавництв, що спеціалізується на шкільних підручниках, навчальній, дитячій та художній літературі. Компанія забезпечує книжковою продукцією школи й бібліотеки по всій країні.

«КнигоЛенд» — всеукраїнська мережа книжкових магазинів, яка працює з широким асортиментом художньої, дитячої, навчальної та нон-фікшн літератури, а також співпрацює з українськими видавництвами.

ROZUM — українське видавництво та виробник настільних ігор, що випускає освітні, сімейні та розважальні ігри, а також локалізує популярні міжнародні настільні проєкти.

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